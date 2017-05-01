Kanada'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Kanada'nın batısında hissedilen deprem Alaska sınırına yakın bir bölgede meydana geldi. Depremin 6.2 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğünde gerçekleşen deprem bugün erken saatlerde meydana geldi. USGS internet sitesinden yaptığı açıklamada, depremin, Alaska'nın Skagway şehrinin 55 mil batısında yer alan yaklaşık 300 nüfusa sahip bir köyü vurduğu belirtildi. USGS, depremden hemen sonra ön tahmin olarak 6.5 raporunu verdi. Deprem sonrası en az 3 artçı sarsıntının gerçekleştiği ve daha fazlası da beklendiği söylendi. Depremde herhangi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi.