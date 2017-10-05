Kanioğuluları:KKTC için en uygun model hong kong modeli

Kıbrıs Ak Ocaklar Başkanı Levent Kanioğuluları, KKTC için en uygun modelin Hong Kong modeli olduğunu belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan Kanioğuluları, son günlerde bazı siyasilerin önerdiği modelleri eleştirerek, “Eğer gerçek manada sıkıntıları giderecek bir model aranıyorsa ve de tabandan olumlu tepki alınmak isteniyorsa uygulanacak en iyi modelin Hong Kong modeli olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kanioğuluları, Hong Kong’un “tek ülke, iki sistem” içeren yapısının, “ada insanının kültürel yozlaşma ve plansız nüfus çoğalması, hem de sabıkalı kişilerin adaya girişleri ile ilgili endişeleri güvenceye alan bir model olduğunu” savundu.