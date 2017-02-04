Kanlı kutlama cezaevinde son buldu

Haspolat’ta kaldıkları işçi lojmanında kutlama yaparken birbirini bıçaklayan iki Vietnamlı işçiden biri olan Nguyen Van Minh tutuklu yargılanacak. Diğer işçi ise henüz hastanede tedavi görüyor



Devrim DEMİR-HAVADİS

Haspolat’ta Tüfekçi Beton Şantiyesi’nde 27 Ocak tarihinde yılbaşı kutlaması yapan Vietnamlı 23 yaşındaki Nguyen Van Minh ve 23 yaşındaki P.V.T. sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı tartışma yaşadığı öğrenildi.

Alkol aldığı öğrenilen her iki zanlı birbirlerini öldürmek maksadı ile kesici delici ve terzi makası ile ağır yaraladı.

P.V.T. isimli işçinin, yüzünden ve başından, Nguyen Van Minh isimli işçinin ise karnından bıçaklanarak ağır yaralandığı öğrenildi.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Minh, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

P.V.T.’nin tedavisi devam ediyor

Meydana gelen olayın hemen ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil servise kaldırılan yaralıların yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumlarının ciddi olması nedeniyle yoğun bakım servisine alındıkları ve P.V.T.’nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.