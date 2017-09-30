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Kanser Hastalarına 6 bin 700 TL katkı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Girne Ada Lionslar’ın, “Meme Kanserinde Farkındalık Ayı” dolayısıyla derneğe 6 bin 700 TL katkı yaptığını belirtti.

30/09/2017

Kanser Hastalarına 6 bin 700 TL katkı
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Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kanser Hastalarına Yardım DerneğiBaşkanı Raziye Kocaismail, 13 hastanın tedavisini karşılayacak 6 bin 700 TL’lik çeki teslim alırken yaptığı konuşmada, “böylesi duyarlı bayanlar olduğu sürece kanserde bilincin gün geçtikçe artacağını” kaydetti.

Girne Ada Lions Kulübü 2017-2018 Dönem Başkanı Zehra Günkut ise, tüm üyeleri ile birlikte gönüllülükle Kanser Hastalarına Yardım Derneği'nin ay boyunca yapacağı etkinliklere destek vermeye çalışacaklarını dile getirdi ve kanser hastalarına şifa diledi.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)



TAGS: kanser, kanser hastalığı
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