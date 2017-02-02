Kanser hastalığını bildirmek zorunlu olacak

Ülkedeki kanser profilini belirlemek amacıyla hazırlanan “Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı” 25 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisinde sunuldu.

Tasarıya ilişkin görüş ve öneri sunmak isteyenler, tasarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen 20 gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunabilecek.

Kanser hastalarının kayıt altına alınmasını sağlayacak bu yasayla, etkili bir kanser mücadelesi ve kanseri kontrol altına almak amaçlanıyor.

Yasa tasarısının genel gerekçesi şöyle:

“Kanser konusunda politika belirleyebilmek için yeterli veriye sahip olmak, sorunun boyutlarını her yönüyle görmeyi gerektiriyor. Ülkedeki kanser profilini belirleyebilmek için yılda kaç yeni kanser vakası olduğunu saptamak şart. Bunu başarmanın yolu kanser hastalığının bildirimi zorunlu hastalık kapsamına alınmasıdır. Ancak bu şekilde kayıtlara girmeyen pek çok kanser hastasının verilerine ulaşabilmiş ve ülkede kanserin gerçek boyutlarını öğrenmiş olacağız. Verilere ulaşım yasayla sağlandıktan sonra uluslar arası standartlarda kapsamlı kanser kayıtçılığını başlatabileceğiz ve ilk kez ülkemiz verilerini diğer ülkelerle karşılaştırma şansımız olacaktır. Elde edeceğimiz gerçekçi ve güvenilir veriler ışığında kanserlerin türlere göre dağılımı, hastalığın saptandığı zamanki evresini, ülke coğrafyasındaki dağılımını hangi türlerin en sık görüldüğünü bilebileceğiz”