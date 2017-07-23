HABER KIBRIS

Kanser ilacı saçları koyulaştırdı

23/07/2017

Kanser ilacı saçları koyulaştırdı
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İSPANYA’da yapılan bir araştırmada, immünoterapi uygulanan bazı kanser hastalarının saçlarının koyulaştığı ortaya çıktı.

Araştırma sonuçları Amerikan Tıp Derneği dergisinde yayınlandı. Barcelona’daki Otonomi Üniversitesi’nden dermatolog Dr. Noelia Rivera, 52 akciğer kanseri tedavisi gören hastadan 13’ünün saç renginin kahverengi ya da siyaha döndüğünü, birinde ise kısmi koyulaşmalar olduğunu kaydetti. Saçlardaki koyulaşmanın ilaçların yan etkisi olarak geliştiği tahmin ediliyor.



TAGS: kanser ilacı
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