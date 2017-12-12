Kanseri tetikleyen 10 yiyecek

Hareketsiz yaşamın yanı sıra sağlıksız beslenmenin de çağın hastalığı kanseri tetiklediği tıp dünyası tarafından kabul görüyor. Uzmanlar, kansere yol açtığı bilimsel olarak kanıtlanan 10 besini derledi

Şarküteri ürünleri: Şarküteri ürünleri salam, sosis, jambon ve sucukların kansere sebep olan nitrit ve nitrat içerdiği belirtiliyor. Ürünlerin korunabilmesi için ilave edilen kimyasallar, solunum yollarında iltihaplanmaya yol açıp akciğer kanserini tetikliyor.

Kırmızı et: 800 araştırmayı inceleyen Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, işlenmiş etin "kesin", kırmızı etin ise "muhtemelen" kansere yol açtığını kaydetti.

İşlenmiş beyaz un: İşlenmiş beyaz unda yüksek miktardaki glüsitin kadınlardagöğüs kanseri riskini artırdığı, kanser hücrelerinin büyümesine ve çoğalmasına yolaçtığı belirtildi.

Patlamış mısır: Kanada merkezli Toronto Üniversitesi'nin 2008 tarihli araştırmasına göre, mikrodalga patlamış mısır kısırlık ve kansere yakalanma riskini artırıyor.

Alkol: Cancer Journal for Clinicians dergisindeki çalışmada, alkolün ağız içi ve orofaringeal kanseri vakalarında belirleyici faktör olduğu kaydedildi.

Şekerli ve gazlı içecekler: American Journal of Clinical Nutrition dergisindeki araştırmaya göre, şekerli ve gazlı içecekler lenf, lösemi ve prostat kanserlerinitetikliyor.

Patates cipsleri: Transyağ, yapay tatlandırıcı, sodyum ve kimyasal koruyucular içeren cipsler tehlike saçıyor. Uzmanlar, aşırı cips tüketiminin kansere yol açabileceğini söylüyor.

Domates konservesi: Bisphenol A (BPA) konserve kutularının içindeki yiyeceklere bulaşıyor. BPA'nın kanser hücrelerinin büyümesine ve çoğalmasına yol açtığı kanıtlandı.

Tuzlu, marine edilmiş, tütsülenmiş yiyecekler: Bu yiyecekler içindeki nitrik asidi sindirildiğinde n-nitrosodimethylamine denilen bileşime dönüşerek kansere yol açıyor.

Somon balığı: Çiftliklerde yetişmiş somon balığı Omega 3 bakımından zayıfken,kanserojen maddeler içeriyor.