Kapak kızı: Rosie Huntington-Whiteley

30 yaşındaki İngiliz model ve oyuncu Rosie Huntington-Whiteley, Glamour dergisinin Haziran sayısı kapak kızı oldu.

Glamour dergisinin Haziran kapak yıldızı Rosie Huntington-Whiteley… Modellikten oyunculuğa yönelen ünlü yıldız dergiye Los Angeles’taki hayatından, sosyal medyada iyi selfie çekme taktiklerine kadar her şeyi anlattı.

Uzun yıllardır Los Angeles’ta yaşasa da kalpten bir İngiliz… Evine özlem duyduğunu ve İngiliz kültürünü özlediğini her röportajında dile getiriyor.

SOSYAL MEDYA BAĞIMLISI GENÇLER İÇİN ENDİŞELİ

Sosyal medyada 7 milyondan fazla takipçisi olan Rosie, Instagram’da fotoğraf koymak için 100 poz çekip, onları eleyip, daha sonra binlerce filtreden geçiren genç kızlar için endişelendiğini dile getiriyor. Aslında mükemmel ışıkla çok da uğraşa gerek olmadığını söylüyor.