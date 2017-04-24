Kapılar açılalı 14 yıl oldu!

Dün kapılar açılalı 14, bugün ise Annan Planı referandumu yapılalı 13 yıl oldu.

O günleri konuşmak ve hatırlamak için CTP Milletvekili Asım Akansoy ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

İşte Akansoy’un o günlere ait anıları;

Soru: O dönemlerde göreviniz neydi?

Cevap: “Her iki tarihte de Propaganda ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Cumhuriyetçi Türk Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Sekreteriydim. Referandum Kampanyasını, MYK adına yönetmekteydim. Elbette pek çok yoldaşım ve profesyonel kadro ile birlikte. Özellikle referandum sürecinin planlanması, örgütlenmesi ve halkla ilişkilerinin yapılması konusunda yoğun ve yaratıcı çalışma yapan siyasi ve profesyonel bir ekiple birlikte tarihi bir çalışma yapıldığını düşünüyorum.

Soru: CTP’nin yürüttüğü bu kampanya sürece nasıl etki yaptı?

Cevap: Öncelikle şunu ifade edeyim; CTP’nin o dönemki dönüştürücü ve kucaklayıcı siyaseti yanında, inandırıcı ve güven veren bir kampanya yapmasının sonuca çok büyük etkisi olmuştur. Kimilerinin bugün, “esen rüzgarların etkisi gibi” yapılan çalışmaları aşağılayıcı söylemlerinin “tamamen aksine”, statükoya karşı geniş bir cephe ittifakı ve politikası ile hareket eden CTP, “Bir Evetle Dünyaya Bağlan…”mak üzerine kurulu bir çağrı ile halkın karşısına çıkarken, yine gerek Kıbrıs’ta gerekse farklı ülkelerde de ses getiren anonimleşmiş “Yes be Annem” sloganları ile tarihi bir çıkış yaptı. Halkın dönüşüm beklentisine, statükonun çözümsüzlüğüne, sürdürülemezliğine, ekonomik krizlere çare olarak akılcı bir alternatifle duygusal bağı çok iyi yakalamıştık.

Soru: Peki, o akılcı alternatif size göre neydi?

Cevap: Akılcı alternatif Avrupa Birliği ve barıştı elbette. Hiçbir söylemin kendi başına bir anlam taşımadığı, düşüncelerin paylaşılarak büyüdüğü gerçeğinden ve ülkemizdeki çok değerli örgütlerin varlığından hareketle, Bu Memleket Bizim Platformu ve ardından Ortak Vizyon hareketini bu noktada belirtmemek olmaz. Hiçbir zaman bu hareketlerin önüne geçme derdi olmadan, destekleyici, cesaretlendirici ve katkı koyucu bir samimiyetle Platformda yer aldık ve Vizyon Hareketine destek olduk. Bunun yarattığı büyük sinerjinin sokaktaki karşılığının büyüleyici olduğunu belirtmek gerekir. Bu çerçevede statükonun kolay teslim olmayacağı, özellikle iki evet durumunda büyük gerilimlerin ve hatta çatışmaların yaşanacağı biliyor, bu yönde elimizdeki bilgileri toplum gündeminden olabildiğince çekerek, sosyal dinamizmi diri tutmaya çalışmaktaydık.

Soru: Sonuç hakkında bir öngörünüz var mıydı?

Cevap: Elbette kuzey Kıbrıs’tan “evet” çıkacağını biliyorduk. Bu yönde sürekli kamuoyu araştırması yaparak, hem bölgesel hem cinsel hem yaş ve etnik bakımdan yönelimleri değerlendiriyor ve ona göre çıkışlar yapıyorduk. Asla havaya kurşun sıkmamaya çalıştık. Adım adım yürüdük ve adrese gittik. Doğru adrese doğru mesaj verdik. Bu noktada gerek CTP gerekse tüm çözüm güçlerinin taban örgütleri olmamış ve disiplinli bir şekilde çalışmamış olsaydı bu sonuçlar asla çıkmazdı.

Soru: Örnekler misiniz?

Cevap: Güzelyurt Bölgesinde örneğin GÜKAD müthiş bir rol oynadı. Güzelyurtlular kendi evlerini, yerlerini barış için, barış adına vermeye, terk etmeye hazırdılar. Bunun ne denli büyük ve takdire şayan bir irade olduğunu düşünebilir misiniz? Yine sendikaların örgütlü gücü olmasaydı, İnönü Meydanı asla İnönü Meydanı olamazdı. Ticaret Odasının aktif çözüm politikası olmasaydı, çözüm adına toplumsal buluşma sağlanamazdı. Elye eylemi olmasaydı yine aynı şekilde kararlılık ve cesaret öne çıkamazdı. Dolayısıyla, “Evet” örgütsel ve disiplinli mücadele sayesinde başarıldı. Bunun yanında yerel ve uluslararası basına dönük çok yoğun bir çalışma yapıldı. Özellikle Türkiye ve Avrupa Basını için çok etkili bir bilgi ağ oluşturulmuş ve sürekli bilgi akışı ve ziyaretlerle güncel gelişmeler paylaşılmaktaydı. Dolayısıyla kollektif bir irade vardı.

Soru: Çıkan sonucu nasıl karşıladınız?

Cevap: Kendi adıma, Referandum sonuçlarına sevinemediğimi söyleyebilirim. Büyük bir emek, günlerce, haftalarca, gece gündüz demeden genç partili arkadaşlarımla yaptığımız çalışma istediğimiz ve beklediğimiz sonucu çıkarmıştı. Ancak çözüm için yeterli değildi. Güney Kıbrıs ile ilgili bir çalışmamız söz konusu değildi. Özellikle iki toplumlu siyasi partiler toplantılarında yapılan konuşmalar, uyarılar, tartışmalar; Bürgenschtok süreci; AKEL’den gelen seslerin belirsizliği … O kadar. Elbette haber akışı mevcuttu. Siyasi diyalog mevcuttu. Ancak yapılabilecek birşey yoktu. CTP olarak müthiş bir sınav vermiştik, referandum sürecinde… Alnımızın akıyla da o sınavdan çıktık. Kazanmadık ama kendi etki alanımızda kaybetmedik de. Zor, talihsiz ve tarihi bir dönemdi.

Soru: Kişisel yorumunuz yanında siyasal yorumunuzu da merak ediyoruz, bizimle paylaşır mısınız?

Cevap: Siyasi yorum olarak şunu söyleyebilirim. Adadaki statüko ile verdiğimiz mücadeleyi, dönüştürücü vuruşu yapamadığımız için kazanamamıştık. Gerek kuzey, gerekse güneydeki egemenlerin adım adım Annan Planı’nı şeytanlaştıran ve o süreçte verilen büyük mücadeleyi anlamsızlaştıran tavırları not edilmelidir. Elbette, en azından beklentimiz AB ile doğrudan ticaret tüzüğünün hayat bulması ve Yeşil Hat Tüzüğünün işlemesiydi. Bu noktalardaki başarısızlık, toplumsal düzenin daha da içine kapanmasına yol açtı. Ne yazık ki Kıbrıslı Türklerin yüksek iradesi karşılık bulmadı. Bulsaydı durum çok farklı gelişebilirdi.

Soru: Referandum öncesi uluslararası camia tarafından bir takım sözler verilmişti. Bunlar ne kadarı hayat buldu?

Cevap: Kıbrıs Türk toplumu ne AB’den ne de dünya devletlerinden gerekli düzeyde desteği alamadı. Kıbrıs sorunu üzerinden ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” üzerinden okunan bir küçük toplum olarak, uluslararası değerimiz büyük bir hızla geriledi. 2004’de büyük bir irade ile özne olduğunu, adada söz sahibi olduğunu kanıtladı, ancak ayakta duracak imkanlardan da esirgendi. Düşündürücü bir durum. Düşündürücü bir gerileme. Annan Planı’na bu denli büyük bir coşku ile evet diyen bir toplumun, bir değer olarak çözüm iradesini ne yazık ki sembolleştirme becerisini “bile” gösteremedik. Dile kolay yüzde 65…

Soru: Referandum günü ne yapıyordunuz, hatırlıyor musunuz?

Cevap: Referandum gecesi, NTV’de referandum konusunu konuşmuştuk. Fikret Bila ve Hasan Cemal ile… Orada değişimin başladığını ve süreci anlatmıştım. Hakim Denktaş döneminin sonuna gelindiğini uzun uzun anlatmış, tartışmıştım. Halkın çözüm iradesini, beklentisini, federal çözümün neden gerekli olduğunu anlatmıştım.

Soru: Dün de sınır kapılarının açıldığı günün yıldönümüydü, neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: 22 Nisan 2003 tarihinde Ledra Palace Otelde Kıbrıs’ın AB üyelik süreci ile ilgili yapılmış olan bir toplantıdaydım. Özel izinle gidebiliyorduk, malum. Kapıların açılacağına dair duyumlarımız vardı. Ancak kesin bilgim yoktu. Bir söylenti şeklinde dolanıyordu bilgi ortalıkta. Ertesi gün kapılar açıldı. Büyük bir olaydı. Karışık duygular ve farklı beklentiler içerisinde insanlar karşılıklı olarak kuzeye ve güneye akın etti. Binlerce kişi… Olay, statükonun sıkışmışlığının göstergesiydi. Halk iradesi kuzeyde barış yönünde yükseldikçe bunu boşaltmak veya yönlendirmek adına egemenlerin yaptığı bir hamle olduğunu düşünüyorum. Yoksa durduk yere açılması mümkün değildi. Elbette geçiş yerlerine hemen hoşgeldiniz pankartları açarak gelenlere güven vermek için girişimde bulunduk. Tarihi bir gündü. Toplumların buluşması için önemli bir yeni fırsatın ilk günüydü.

Kaynak: sozkibris.com