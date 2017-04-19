Kapkaça ağır ceza

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, bir kadının elindeki para dolu çantayı almak için onu yerlerde sürükleyen Nebi Kansu ve Hasan Yüksel Soyder’e 6’şar, Orçun Coşkunsu’ya 4 yıl hapis cezası verdi

İBRETLİK CEZA: Melek Esendağlı başkanlığındaki Girne Ağır Ceza Mahkemesi, Nebi Kansu, Hasan Yüksel Soyder ve Orçun Coşkunsu’yu yargılandıkları “soyguna teşebbüs”, “ciddi darp”, “kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından suçlu buldu. Mahkeme ceza takdiri yaparken kamu menfaatini dikkate aldı

160 BİN TL’Yİ BIRAKMADI: Hapse mahkûm olan soyguncular 2015 yılında muhasebeci Zehra Özay’ın çalıştığı marketin hâsılatı olan 160 bin TL’yi bankaya taşıdığı çantayı elinden almak istemişti. Direnen kadını yerlerde sürükleyen soyguncular olay yerinden eli boş kaçmıştı

Devrim DEMİR-HAVADİS

Girne’de 24 Ağustos 2015’te, Bektaş Gıda Market’in çıkışında, marketin muhasebe sorumlusuna Zehra Özay’ın elindeki para dolu çantayı bıçak tehdidiyle alıp kaçmaya çalışan Nebi Kansu, Hasan Yüksel Soyder ve Orçun Coşkunsu aleyhindeki karar açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, çantasını bırakmayan kadını metrelerce yerde sürükleyerek canına kast eden üç kapkaçıyı da hapse mahkum etti.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, yargılandıkları tüm davalardan suçlu bulup mahkûm ettiği Nebi Kansu ve Hasan Yüksel Soyder’e 6’şar yıl, Orçun Coşkunsu’ya ise 4 yıl hapis cezası verdi.

Melek Esendağlı başkanlığında Yargıç Seran Bensen ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin baktığı davanın dünkü karar oturumunda, İddia Makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener ve Kıdemli Savcı Egemen Metay hazır bulundu.

Kararı heyet başkanı okudu

Heyet adına kararı okuyan Başkan Melek Esendağlı, sanıklar Nebi Kansu, Hasan Yüksel Soyder ve Orçun Coşkunsu’nun “soyguna teşebbüs”, “ciddi darp”, “kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından itham edildiğini ancak tüm suçlamaları reddettiklerini o nedenle duruşma yapıldığını anımsattı.

Sanıklarla ilgili lehte ve aleyhte olan tüm hususları değerlendirdiklerini kaydeden Başkan Esendağlı, sanıkları tüm davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı.

Sanıkların kişisel durumundan önce kamu menfaatinin önemli olduğuna vurgu yapan Esendağlı, Nebi Kansu’ya 6 yıl, Hasan Yüksel Soyder’e 6 yıl ve Orçun Coşkunsu’ya ise 4 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Olay nasıl olmuştu?

Girne Salih Miroğlu Caddesi’nde 24 Ağustos 2015 sabah saatlerinde maskeli bir kişi, Bektaş Gıda Market’in hemen çıkışında, marketin muhasebe sorumlusu olan kadının boğazına bıçak dayayarak çantasında bulunan 160 bin TL parayı almak istedi. Maskeli kişi tarafından darp edilip yerde sürüklenen kadın, soyguncuya direnirken elindeki çantayı bırakmadı. Amacına ulaşamayan maskeli kişi ve olay yerinde olduğu belirlenen iki arkadaşı hızla yerinden olay uzaklaştı. Olayın polise ihbar edilmesinin ardından harekete geçen Girne Polis Müdürlüğü ekipleri, kısa süre sonra, üç saldırganın izine ulaştı. Olaya karışmakla suçladığı Hasan Yüksel Soyder’i Lefkoşa’daki evinde tespit eden Girne Polis’i, maskeli saldırganın da Nebi Kansu olduğunu öğrenmesi üzerine, Kansu’nun evine baskın yaptı. Kansu arka pencereden kaçarken, evde bulunan diğer sanık Orçun Coşkunsu gözaltına alındı. Nebi Kansu ise kısa bir süre sonra tespit edilerek tutuklanmıştı.