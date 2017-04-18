KAR-İŞ Eylemde

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), diyalog yöntemiyle sorunları çözme çabalarının yetersiz kaldığı gerekçesiyle bugün Meclis önünde araçlı eylem yapıyor. Lefkoşa Terminal'inde toplanan işletmeciler araçlarıyla birlikte davul zurna eşliğinde Meclis önüne gitti. Eylem nedeniyle Lefkoşa’da trafikte ciddi aksamalar yaşanıyor.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu yaptığı açıklamada, 7 Nisan tarihinde hükümetin talebiyle eylemlerini askıya aldıklarını ancak sorunu karşılıklı diyalog ile çözme çabalarının sonuçsuz kaldığını ifade etti.

Topaloğlu, bugün araçlarıyla, duyarsız tavır sergilediğini iddia ettiği özelde Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş genelde ise hükümet edenlere Meclis önünde tepki koyacaklarını kaydetti.