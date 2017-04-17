HABER KIBRIS

KAR-İŞ meclis önünde araçlı eylem yapacak

17/04/2017

KAR-İŞ meclis önünde araçlı eylem yapacak
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Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), diyalog yöntemiyle sorunları çözme çabalarının yetersiz kaldığı gerekçesiyle yarın saat 09.30’da Meclis önünde araçlı eylem yapacağını duyurdu.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, 7 Nisan tarihinde  hükümetin talebiyle eylemlerini askıya aldıklarını ancak sorunu karşılıklı diyalog ile çözme çabalarının sonuçsuz kaldığını ifade etti.

Topaloğlu, yarın saat 09.30’da araçlarıyla,  duyarsız tavır sergilediğini iddia ettiği  özelde Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş genelde ise hükümet edenlere Meclis önünde tepki koyacaklarını kaydetti.



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