Kar yağışı nedeniyle 16 uçuş iptal edildi

İstanbul’da dün akşam etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul’da kar kalınlığı 40 santimetreyi bulurken uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Olumsuz hava koşulları Ercan Havalimanı ile İstanbul arasında yapılacak uçak seferlerinin de aksamasına neden oldu.

Ercan –İstanbul ve Ercan- Gaziantep arasında toplam 16 sefer iptal olurken, birçok uçuş da rötarlı yapılabiliyor…

Sivil Havacılık Dairesi’nden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Ercan-İstanbul-Ercan ve Ercan-Gaziantep-Ercan arasında yapılacak toplam 16 uçak seferi iptal edildi.

Türk Hava Yolları ve Pegasus, İstanbul uçuşlarını iptal ederken Atlas Jet ise hem İstanbul hem de Gaziantep seferlerini iptal etti.

Bazı uçuşlar ise rötarlı yapılıyor.

Yolcuların, havayolu şirketleri ile iletişime geçrerek uçuşlar ile ilgili detaylı bilgi alabileceği belirtildi.

İstanbul ayrıca şehir hatlarına ait bütün vapur seferleri de iptal edilirken, İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişine kapatıldı