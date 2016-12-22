Kar yağışları yolları kapattı

Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle Trodos’a tüm yollar kapatıldı.

Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle Trodos’a tüm yollar kapatıldı.Kıbrıs Rum trafik polisi tüm sürücüleri, dağ yolları ile birlikte, köy yollarını kullanırken çok dikkatli olmalarını konusunda uyardı.

Kar kalınlığının Olympus tepesinde 45 santim, Trodos meydanında da 35 santim olduğunu açıklayan polis, tüm bölgede kötü havanın etkili olduğunu, Limasol’a yakın dağlık bölgelerde toprak ve taş kaymalarına olduğu bildirildi.Son 24 saat içerisinde iki ölümlü trafik kazasının yaşandığını, bildiren polis Trodos’a giden tüm yolların kapatıldığını duyurdu.

Zincirli arazi araçlarına açık olan yollar:Lefkoşa;Lazanion-Machera Limasol;Karvouna-Kyperounta-ChantrionMoniatis-PlatresPlatres-TrooditissasBaf;Kakopetria-KarvounaKakopetria-Pinewood-PedoulaPedoula-Prodromos-PlatresProdromos-LemithouPedoula-KykkosYolda buzlanma nedeniyle tehlike arz eden yolar:Baf;Orkonta-KalopanagiotisKalopanagiotis-Grakion-KykkosProdromos-Lemithou-Paliomilou-Agios DemetriouPedoulas-MoutoullaKakopetria-Spilia-Ayia IriniKampos-Kykkos-Milikouriou Toprak ve taş kayması nedeniyle tehlike arz eden yollar:Lefkoşa;Gouri-Lazanion-Machera-KionionLimasol;Moniatis-PlatresFylagra-KarvounaParamytha-Kalo ChorioKampos-