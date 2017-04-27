Karadeniz'de Rus savaş gemisi battı

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişi açıklarında Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir gemi çarpıştı.

Liman isimli Rus bayraklı istihbarat gemisi (Arşiv 1999)

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, canlı hayvan taşıyan Togo bayraklı "Youzarsıf H." adlı 81 metre uzunluğundaki gemi ile "Liman" isimli Rus bayraklı istihbarat gemisi çarpıştı.

Yardım çağrısı üzerine İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen, kurtarma 3 römorkörü ile "KIYI EMNİYETİ 3", "KIYI EMNİYETİ 8" ve "KIYI EMNİYETİ 6" hızlı tahlisiye botları olay yerine sevk edildi.

Rus askeri gemisinde bulunan 78 personelden 63'ü Kıyı Emniyeti ekipleri, diğer 15'i ise "Youzarsıf H" gemisindeki mürettebat tarafından kurtarıldı. Rus askeri gemisinin bir süre sonra battığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti ekiplerince Sahil Güvenlik gemilerine teslim edilen Rus mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Başbakan Yıldırım, Medvedev'e üzüntülerini iletti

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'e, İstanbul Boğazı açıklarında yaşanan gemi kazası nedeniyle üzüntülerini iletti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım, danışmanı aracılığıyla Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'e, İstanbul Boğazı açıklarında Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir geminin çarpışması sonucu yaşanan kaza nedeniyle üzüntülerini bildirdi.

KAYNAK: AA