Karadeniz'de Rus savaş gemisi ile kargo gemisi çarpıştı

Karadeniz'de Kilyos açıklarında Rus askeri istihbarat gemisi ile canlı hayvan taşıyan kuru yük gemisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Rus askeri istihbara gemisi batarken 78 personelinin tamamı kurtarıldı. Saat 12 civarında yaşanan kazanın yoğun sisten kaynaklandığı tahmin ediliyor

Karadeniz'de Kilyos açıklarında Rus askeri istihbarat gemisi RS LİMAN ile MV YOUZARSIF H isimli canlı hayvan taşıyan kuru yük gemisi çarpıştı. Saat 12 civarında yaşanan kazanın yoğun sisten kaynakladığı tahmin ediliyor.

RUS SAVAŞ GEMİSİ SAAT 14.48'DE BATTI

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada: "7.04.2017 tarihinde “LİMAN” isimli Rus bayraklı askeri gemi ile TOGO bayraklı “YOUZARSIF H” adlı geminin çatıştığı bilgisi alınmıştır. Derhal, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen, Kurtarma 3 römorkörümüz ile KIYEM 3, KIYI EMNİYETİ 8 ve KIYI EMNİYETİ 6 hızlı tahlisiye botlarımız olay mahalline sevk edilmiştir. LİMAN isimli Rus askeri gemisinde bulunan 78 personelden 37’si KIYI EMNİYETİ 8, 26’sı KIYEM 3 ve 15’i YOUZARSIF H gemisi tarafından alınmış olup, tüm personel tahliye edilmiştir. 14.48 itibariyle “LİMAN” isimli Rus askeri gemisinin battığı rapor edilmiştir." denildi

KARADENİZ'DE BÜYÜK YARDIMLAŞMA

Kaza haberinin ardından Türk Deniz Kuvvetleri'nin İstanbul Boğazı'ndaki gemileri ile Sahil Güvenliğe Komutanlığına bağlı gemiler ve Kıyı Emiti'ne bağlı romörkörler anında bölgeye intikal etti. Ayrıca Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girmek için bekleyen yük gemileri MV BARON, MV MED, MV MOTHER gemilerinin de yardıma gittiği ve denizde büyük bir yardımlaşma yaşandığı öğrenidi.

RUS SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Filosu'na ait Liman isimli araştırma gemisi İstanbul Boğazı'nın 40 kilometre kuzeybatısında hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen bir başka gemiyle çarpıştı. Liman gemisinin mürettebatından kimsenin ölmediği ya da yaralanmadığı belirtildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada ayrıca, çarpışma sonucunda geminin sancak kısmında bir delik oluştuğu belirtildi. Çarpışma sonrasında olay yerine bir An-26 uçağı ile kurtarma ekiplerinin gönderildiği de kaydedildi.

YILDIRIM'DAN MEDVEDEV'E TELEFON

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, Rus mevkidaşı Dmitriy Medvedev'i arayarak kaza nedeniyle üzüntülerini iletti. Liman isimli gemi, Sovyetler döneminde Polonya'da inşa edilip 1970'de çalıştırılmaya başlamıştı. Gemide, yüzeydeki gemileri ve denizaltıların yerini belirlemek için bir radar istasyonu ve bir akustik dedektörü gibi keşif donanımları yer alıyor.