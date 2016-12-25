Karahasan'dan Türk Gazetecilere Uyarı

Milliyet Gazetesi Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan Türkiye basınında yer alan gerçeklerle örtüşmeyen köşe yazıları ve haberlere sert çıktı.

Sefa Karahasan sosya medya hesabından şu ifadeleri kullandı.

Türkiye'den, Kıbrıs'a gelen gazetecilerin 'Kıbrıs sorunu' haber-yazıları dikkat çekiyor. AK Parti'ye karşı Kıbrıs kullanılmak isteniyor.Bir tarafta Sn. Mustafa Akıncı'ya ve heyetine yönelik safsata haberler diğer tarafta "AK Parti Kıbrıs'ı esir aldı" yorumları.

İki taraf da (kullananlar da) hata yapıyor. Kıbrıs sorununa kendi siyasi ideolojinizle bakarak bir yere varamazsınız. Duvara tostlarız.

Kıbrıs konusunda son dönemde en yerinde yorumları Sn. @fbilahurriyet yaptı. Ayağı yere basan, saldırı içermeyen yazılara ihtiyaç var.

'Rumcu, Türkiyeci' gibi yorumlar, Kıbrıs Türk halkında tepki çeker. Zaten bir kesim ülkeyi 'çözümcü ve anavatancı' diye parselledi. Temiz 'çözümcü ve anavatancı' olanlar ise arada kayboldu, yok sayıldı. 2004'ten sonra da halk bunlara itibar etmemeye başladı.

Türkiye'den Ada'ya gelenler de, sürekli aynı tiplerle değil, toplumun farklı kesimleriyle yani yeni isimlerle konuşmalı. Yoksa sırıtıyor.

Son olarak... Kıbrıs'a; "saldırı içermeyen siyasi amaç gütmeyen yorumlar" yarar sağlar. Bunu siyasetçisi de gazetecisi de yapmalı.



