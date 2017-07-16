Karakolda suçladı mahkemede akladı

Girne’de 5.5 gram kokainle yakalanan Barış Erol, polise futbolcu Kemal Uçaner ile Seçkin Durmaz’ın suç ortağı olduğunu söyleyince üçü de tutuklandı. Erol, mahkemede ise ifadesini değiştirdi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER: Polise verdiği ifade ile Kemal Uçaner, Seçkin Durmaz ve Durmaz ile aynı arabada bulunan Müride Esenboğa’nın da tutuklanmasına neden olan Barış Erol mahkemede ifadesini değiştirdi. Erol, “Uçaner’in bu olayla alakası yok” dedi

Duygu ALAN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Karaoğlanoğlu’nda bir araç park yerinde, önceki gün saat 21.00 sıralarında operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyon sonucu, zanlı Barış Erol’un tasarrufunda yaklaşık 5.5 gram ağırlığında “kokain” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Seçkin Durmaz, Girne’de tespit edildi ve zanlının kullanımında bulunan araçta yapılan aramada bir adet av tüfeği bulunarak emare olarak alındı. Seçkin Durmaz ve araçta yolcu olarak bulunan Müride Esenboğa tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, Karaoğlanoğlu’nda Barış Erol ve Seçkin Durmaz’ın kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise Barış Erol’un yatak odası içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında “Hint keneviri” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Zanlı Barış Erol’un polise verdiği gönüllü ifadesine müteakip, olayla bağlantısı olduğu gerekçesi ile Kemal Uçaner de soruşturma maksatlı gözaltına alındı.

Dört zanlı, Girne Kaza Mahkemesi’nde dün yargıç huzuruna çıkarıldı.

Duman: Kokain, hint keneviri, av tüfeği ele geçirildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan Polis Çavuşu Barış Duman, mahkemede verdiği ifadede, 14 Temmuz akşamı saat 21.00 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda bir araç park yerinde operasyon düzenlendiğini söyledi.

Duman, operasyon sırasında zanlı Barış Erol’un polisi fark etmesi üzerine araçtan inip, koşarak olay yerinden uzaklaşmak istediği sırada makul güç kullanılarak gözaltına alındığını belirtti.

Duman, zanlı Erol’un üzerinde yapılan aramada, giymekte olduğu şortun cebinde, 6 paket halinde yaklaşık 5 gram ağırlığında, cüzdanında ise yarım gram ağırlığında “kokain” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu kaydetti.

Barış Duman, yürütülen ileri soruşturmada, zanlı Barış Erol’un tasarrufunda tespit edilen maddeleri zanlı Seçkin Durmaz ile aralarında para toplayarak Lefkoşa’da kimliği tespit edilemeyen bir kişiden 14 gram olarak satın aldıklarının öğrenildiğini söyledi.

Duman, zanlı Seçkin Durmaz’ın ise Doğanköy’de bir araç içerisinde tespit edildiğini ve söz konusu araçta yapılan aramada bir adet av tüfeği bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Duman, operasyon sırasında Zanlı Durmaz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan zanlı Müride Esenboğa’nın da gözaltına alındığını belirtti.

Duman, zanlı Barış Erol ile zanlı Seçkin Durmaz’ın birlikte kaldığı ikametgahta yapılan aramada ise zanlı Erol’un yatak odası içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında “Hint keneviri” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Mahkemede ağız değiştirdi

Polis Çavuşu Barış Duman, mahkemedeki ifadesinde, olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada zanlı Barış Erol’un polise verdiği gönüllü ifadesinde, 13 Temmuz günü 2 gram 600 miligram ağırlığında Hint keneviri türü maddeyi zanlı Kemal Uçaner’e verdiğini söylediğini kaydetti.

Polis Çavuşu Barış Duman, zanlı Barış Erol’un ifadesi üzerine zanlı Kemal Uçaner’in Çatalköy’de tespit edilerek gözaltına alındığını dile getirdi.

Duman, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, alınması gereken ifadeler ve aranmakta olan şahıslar olduğunu kaydetti.

Duman, zanlıların soruşturma maksatlı 3’er gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden söz hakkı alan zanlı Kemal Uçaner, olayla bir bağlantısı olmadığını, zanlı Barış Erol ile 5 aydır görüşmediğini ve hakkındaki tutukluluk talebine itiraz ettiğini kaydetti.

Zanlı Müride Esenboğa, operasyon sırasında zanlı Seçkin Durmaz ile birlikte düğünden döndüğünü ve bir anda polisin operasyon düzenlediğini, olayla bir bağlantısı olmadığını kaydetti.

Zanlı Seçkin Durmaz ise mahkemedeki ifadesinde zanlı Müride Esenboğa’nın suçsuz olduğunu, olayla bir bağlantısı olmadığını ve söz konusu av tüfeğinin şahsına ait olduğunu, Müride Esenboğa’nın tüfekten haberi olmadığını kaydetti.

Mahkemeden söz hakkı alan zanlı Barış Erol ise polise verdiği ifadede zanlı Kemal Uçaner’e uyuşturucu madde verdiğini söylediğini ancak bu ifadesinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Zanlı Barış Erol, Kemal Uçaner ile görüşmediğini ve Uçaner’in olayla bir bağlantısı olmadığını ifade etti.

3’er gün poliste tutuklu kalacaklar

Mahkeme soruşturma maksatlı dört zanlının da 3’er gün poliste tutuklu kalmasına zanlı Kemal Uçaner’in de talebi üzerine doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.