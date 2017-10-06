Karakoldaki polisi dövdü

Turist olarak ülkeye gelen N. B. üzerindeki bulunan uyuşturucu hapları (anti depresandır) polise vermemek için hava limanı karakolunda olay çıkardı

Devrim DEMİR

Ercan Havalimanı Polis Karakolu’nda önceki gün hareketli dakikalar yaşandı. Ülkeye turist olarak giriş yapmak istediği esnada, detektör köpeğin tepki vermesi sonucu N.B. isimli yolcu üzeri aranmak üzere görevli polisler tarafından karakola götürüldü.

Üzerinde gerçekleşen aramada 18 adet pembe renk extacy hap ve yarım gram toz ele geçirildi.

Emareleri almak isteyen polise karşı gelen zanlı Karakol’da olay çıkararak, kendisine müdahale etmek isteyen polisi darp etti.

Makul güç kullanılarak gözaltına alınan zanlı, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlı aleyhinde soruşturmanın yeni başladığını ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

50 TL’ye 25 adet hap aldı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Sevinç, zanlının önceki gün ülkeye giriş yapmak isterken Ercan Havalimanı’nda tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Mehmet Sevinç, zanlının üzerinde gerçekleşen aramada 18 adet extacy hap, yarım gram toz ele geçirildiğini ve uyuşturucu maddeyi almak isteyen polislere direnerek olay çıkardığını söyledi.

Sevinç, zanlının görevli polisi darp etmesi üzerine makul güç kullanılarak gözaltına alındığını belirtti.

Sevinç, zanlıdan yapılan sorgulamada söz konusu uyuşturucu hapları 2 Ekim tarihinde Reyhanlı’da 25 adet olarak 50 TL karşılığında aldığını itiraf ettiğini kaydetti.

Polisi darptan soruşturma başlatıldı

Sevinç, zanlı aleyhinde soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, ayrıca Ercan Karakolu’nda yaşanan arbede sırasında görevi başındaki polis darp etmekten de soruşturma başlatıldığını söyledi.

“Köpek gelince uyuşturucu olduğunu anladım”

Polisin ifadesinin ardından söz hakkı alan zanlı, uyuşturucu hapların anti deprasan olduğunu öne sürdü. köpek yanına gelip tepki verince hapların uyuşturucu olduğunu anladığını iddia eden zanlı, 3 gün önce baba olduğunu belirterek serbest bırakılmasını istedi.

HAVADİS