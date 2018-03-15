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Karakum’da Hafta Sonu Asfalt Çalışması Var

Girne Karakum’da, İskenderun Caddesinde hafta sonu asfalt çalışması yapılacak.

15/03/2018

Karakum’da Hafta Sonu Asfalt Çalışması Var
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Belediyeden verilen bilgiye göre, cumartesi ve pazar olmak üzere 2 gün sürecek çalışmalar sabah saat 08.30’da başlayacak ve akşamüzeri 18.00’de tamamlanacak. 
Çatalköy’den Girne istikametine seyreden sürücüler çalışmalar nedeniyle Çağra Çemberi üzerinden Kurtuluş Caddesi’ne yönlendirilecek.
Belediyenin açıklamasında, sürücülerin söz konusu güzergahtaki trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.

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TAGS: Karakum, Asfalt Çalışması, haber, kıbrıs
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