Karakum’da Hafta Sonu Asfalt Çalışması Var

Belediyeden verilen bilgiye göre, cumartesi ve pazar olmak üzere 2 gün sürecek çalışmalar sabah saat 08.30’da başlayacak ve akşamüzeri 18.00’de tamamlanacak.

Çatalköy’den Girne istikametine seyreden sürücüler çalışmalar nedeniyle Çağra Çemberi üzerinden Kurtuluş Caddesi’ne yönlendirilecek.

Belediyenin açıklamasında, sürücülerin söz konusu güzergahtaki trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.