Karaoğlanoğlu Bölgesinde Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak

Proje çalışmaları nedeniyle yarın Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Karaoğlanoğlu Mezarlığı ve Karaoğlanoğlu S bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi 09:00 ile 14:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, vatandaşların şebekede her an elektrik varmış gibi tedbirli olması istendi.