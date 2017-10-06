Karar açıklanınca kriz geçirdi

Ağır Ceza Mahkemesi, Mart ayında yaşanan olayda genç bir adamı zorla kaçırıp, arkadaşının ona tecavüz etmesine göz yuman Atakan Demirtaş’ı 2 yıl hapse mahkum etti.

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da Mart ayında arkadaşı ile birlikte olmayı reddeden Ö.Y.H., isimli genç adamı kaçırıp arkadaşı Murat Buhur’un, ona tecavüz etmesine göz yuman ve tehditle senet imzalatıp parasını gasp eden Atakan Demirtaş aleyhindeki dava karara bağlandı.

Mart ayından bu yana hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen Demirtaş, aleyhine getirilen davaları kabul ederken, Murat Buhur suçlamaları kabul etmeyerek duruşma yapılmıştı.

Buhur’un Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşması devam ederken, Atakan Demirtaş ile ilgili dava dün açıklandı.

Atakan Demirtaş, “Cinsel dokunulmazlığı ihlal” ve “Soygun” suçlarından 2 yıl hapse mahkum edildi.

Başkanlığını Melek Esendağlı’nın yaptığı Yargıç Murat Soytaç ve Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi’nin oy birliği ile verdiği kararı yargıç Murat Soytaç okudu.

Olay anımsatıldı

Kararı açıklayan Yargıç Murat Soytaç, olayın Mart ayında Kanlıköy’de meydana geldiğini anımsattı. Soytaç, Murat Buhur ve Ö.Y.H.’nin önceden telefonda mesajlaşarak Lefkoşa’da bir alışveriş merkezi önünde buluştuklarını, Atakan Demirtaş’ın ise aracın arka koltuğuna saklandığını kaydetti.

Buhur ve Ö.Y.H.’nin para konusunda anlaşamadıkları için arabada tartışmaya başladıklarını anımsatan Soytaç, aracın arka koltuğunda saklanan Atakan Demirtaş’ın Ö.Y.H.’nin sırtını yumrukladıktan sonra zorla alıkoyarak Kanlıköy’e kaçırdıklarını ifade etti.

Ö.Y.H.’nin sorgusunda zanlılar tarafından şiddet tehdidi ile kaçırıldığını söylediğini kaydeden Soytaç, zanlıların ayrıca bıçak tehdidi ile Ö.Y.H.’ye borç senedi imzalattıklarını belirtti.

Yargıç, Murat Buhur’un aracı içinde şiddet tehdidi ile Ö.Y.H.isimli kişi ile zorla ilişkiye girdiğini, Atakan Demirtaş’ın ise araç dışında gözcülük yaptığını söyledi.

Suçların ciddi hapisliği var

Soytaç, işlenen suçların kamuda yarattığı infiale dikkati çekerek, “Cinsel dokunulmazlığı ihlal ve zorla alıkoyma” suçunun 10 yıla kadar hapisliği, “Soygun” suçunun ise ömür boyu hapis öngördüğünü kaydetti.

Ülkede cinsel saldırı suçlarının giderek yaygınlaştığını ve bu tür suçlara kamu menfaati gereği caydırıcı ve ibret verici cezaların verilmesi gerektiğine vurgu yapan Soytaç, Buhur ve Demirtaş’ın suçları zincirleme bir şekilde işlediğini kaydetti.

Demirtaş’ın rolü gözcülük

Artış gösteren cinsel suçların toplum nazarında tiksindirici suçlar olduğuna vurgu yapan Soytaç, Demirtaş’ın olaydaki eyleminin gözcülük yapmak olduğunu belirtti.

Atakan Demirtaş’ın suçlardaki rolünün kısıtlı olduğunu kaydeden Soytaç, bu unsurların caydırıcı cezalar verilmesine engel olmayacağının altını çizerek, Demirtaş’ı 2 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Krize girdi

Kararın ardından cezaevine gitmek üzere polis aracına götürülmek istenen Atakan Demirtaş, fotoğraflarının çekilmesine tepki gösterdi. Krize giren ve koridorlarda bağıran Demirtaş’ı görevli polisler sakinleştirdi.

HAVADİS