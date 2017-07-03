Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansı’nda karar haftası başlıyor.

Taraflar bugün itibarı ile Kıbrıs müzakerelerinde görüşülmekte olan altı başlıkla ilgili görüş ve önerilerini, hangi konularda ileri, hangi konularda geri adım atabileceklerini masaya koydular.

Masaya paketlerin konulmasıyla birlikte yeni bir eksersiz de başlamış oldu.

Bu eksersizin hedefi ortaya bir çerçeve anlaşması çıkarılması.

Cuma gününe kadar devam edecek olan bu çalışmadan Türk tarafı ısrarla bir sonuç çıkmasından yana.

Bunun için de irade ve kararlılıkla çalışıyor.

Paket anlayışına göre müzakerelere geçilmesi yöntemi benimsenmeden önce taraflar arasında yapılan görüşemelerde ve nabız yoklama turlarında tüm tarafların açılım yapmaya hazır olduğu BM tarafından not edildi.

Özellike Rum Lider Nikos Anastasiades ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias’ın garantiler konusunda sıfır garanti ve asker yaklaşımını terk etmesi dikkat çekti.

Anastasiades garantilerin olduğu şekilde devamını kabul edebileceği ama belli bir süre sonra bunun otomatik olarak kalkması gerektiği yönündeki görüşü geride kalan haftada not edilen bir diğer gelişme oldu.

Kıbrıs Konusunda Crans Montada’da süreç artık “ya çöz ya da çözemeyeceksen başka bir çıkış yolu bul” noktasına geldi.

Yani hedef Cuma gününden sonra Kıbrıs’ta hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, yeni bir durumun ortaya çıkmaya başlayacağı yeni bir sayfanın açılması.

Türk tarafının bu konudaki duruşu çok net.

Ortaya bir çerçeve anlaşması çıkması durumunda, referandumlarda taraflardan birinin bunu reddetmesi halinde ortaya çıkacak durumun dahi dikkate alınması ve buna uygun çıkış yolları üretilmesi konusunda da ağırlıklı bir görüş var.

Yani 2004 referandumu süreci sonrasında hiçbir şeyin değişmemiş olması, referanduma ‘evet’ diyen cezalandırılmaya devam ederken, ‘hayır’ diyenin mevcut durumdan yarar sağlamaya devam etmesi akıllardan çıkmış değil.

Bu yaşananlardan bir ders alınarak bu kez bir referandumun tasarlanacağı kesin.

Gelinen aşamada Kıbrıs Konferansı’ında son oyuna bugün geçiliyor.

Geride kalan zaman içerisinde yöntem konusundaki tartışmalar yapıldı ve ortaya bir mutabakat çıktı.

Şimdi meselenin özüne ilişkin kapsamlı bir çalışmanın yapılacağı ve ortaya bir çerçeve anlaşması çıkarılmaya çalışılacağı bir haftaya girildi.

Tünel gibi düşünün…

Bu tünelin çıkışında referandum yolunu a ç acak bir ç er ç eve anlaşması olabileceği gibi, Kıbrıs’ta mevut durumu değiştirmeyi zorunlu kılacak başka arayışlar da olabilir.

Sonuç itibarı ile ne olup biteceğini görmek için hafta içindeki gelişmeleri beklemek gerekecek.

Bu arada da temkinli bir şekilde iyimserliği korumak…

Tünelin girişine gelinmiş olması olumlu bir gelişme…

Düne göre bugün müzakere süreci bir kaç adım önde…

Yarın ne olacağını bekleyip görmek lazım.

Cuma’ya az bir zaman var…