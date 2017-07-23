Karavan Yasası yolda

KKTC sınırları içerisinde denetimsiz ve kontrolsüz şekilde dağılan, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan kamp taşıtı, karavan, motorlu karavan ve çekmeli motorsuz karavan araçların işgalci ve yasal olmayan şekilde konaklamalarından kaynaklı olumsuzlukların ortadan kaldırılması için yürütülen çalışma tamamlandı.

İçişleri Bakanlığı’nın uzun süren çalışmaları sonucu hazırlanan “Karavan Yasa Tasarısı” Bakanlar Kurulu’ndan geçirilerek Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edildi.

Tasarı, genel hatları ile karavan alanlarının belirlenmesi, karavan alanlarının ve karavanların işletme-kullanım iznini, denetleme yetkisinin kimde olacağını, ücret ve devir koşullarının ne olduğunun yanı sıra suç ve cezaları içeriyor.

İki karavan alanı arasında en az 5 km olacak

“Karavan Yasa Tasarısı”, KKTC’de denetimsiz ve kontrolsüz şekilde dağılan, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan kamp taşıtı, karavan, motorlu karavan, çekmeli motorsuz karavan araçların, işgalci ve yasal olmayan şekilde konaklamalarından kaynaklı olumsuzlukların ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Yasa tasarısı yasalaşırsa, yasa yürürlüğe girmeden önce Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilmemiş alanlara konulan ve yasa yürürlüğe girdikten sonra ilan edilecek alanlara konulacak olan kamp taşıtı, karavan, motorlu karavan, çekmeli motorsuz karavan araçları kapsıyor.

“Karavan Yasa Tasarısı”na göre kamp amaçlı kullanılan karavanlar, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan emirname ile ilan edilen karavan alanlarına taşınacak.

Kamp yapılacak iki karavan alanı arasında mesafe en az beş kilometre olacak.

Karavan büyüklüğü ve kişi sayısına göre ücret ödenecek

Bakanlar Kurulu kararı il ilan edilen belediye işletmesinde bulunan karavan alanına karavan konulacaksa ilgili belediyeye, karavan alanı işletme izni alan özel şahısların karavan alanına koyulacaksa ilgili işletmeye, şahıs kendi taşınmaz malının içersine ticari amaç olmadan karavanını koymak istiyorsa ilgili belediyeye başvurup, izin alacak. Ücret ise bu yasa altında çıkarılması öngörülen tüzükte belirlenen karavan büyüklüğü ve kişi sayısına göre tespit edilecek.

Karavan alanları ilgili belediye tarafından işletilecek

Tasarı yasalaşırsa, Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen karavan alanları, kaymakamlık tarafından bölge belediyesine kiralanacak, karavan alanlarının altyapıları ilgili belediye tarafından yapılarak işletilecek.

Kişi kendi özel mülkünde veya kiralamış olduğu bir taşınmazda, ‘karavan alanları ile ilgili uyulması gereken esas ve usulleri düzenleyen ve bu yasa altında çıkarılması öngörülen tüzükte belirlenen koşullara uyması kaydı ile ilgili makamlardan yasal izin ve ruhsat aldıktan sonra kampçılık veya karavan alanı yapıp işletebilecek. Ancak iş bu yerlerin veya alanların Bakanlar Kurulu kararı ile kamp veya karavan alanı olarak ilan edilmesi kaydıyla yapılabilecek.

İki günden fazla konaklama izne tabi olacak

İlçe kaymakamlığına yazılı yapılan karavan alanı işletme izni başvurusu bu yasa altında çıkarılması öngörülen tüzükte belirtilen koşulları yerine getirenlere komisyon tarafından alınan karar doğrultusunda bakanlığın onayı ile ilçe kaymakamlığı tarafından verilecek.

Bu yasa kapsamında konaklama yapmak isteyen karavancıların iki gün üzerinde konaklama yapmaları izne tabi olacak. İzin ücretleri günlük, haftalık ve yıllık olarak bu yasa altında çıkarılması öngörülen tüzükte belirlenecek.

Devir 7 iş günü içerisinde yapılacak

Kişi, Motorlu Araçlar Mukayyitliği’ne kayıtlı bulunan karavanını devrettiği zaman ancak Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Yasası ve Tüzükleri uyarınca belirtilen süre içerisinde devri yapacak.

Karavanını devreden bir kişi, devrin yapıldığı günden başlayarak karavanın karavan alanında konaklaması için alınan karavan koyma izninin devrini de yedi iş günü içerisinde yapmak zorunda olacak.

Denetleme yetkisi kaymakamlıkta olacak

“Karavan Yasa Tasarısı”nın yasalaşması halinde, yasa kapsamında ve bu yasa uyarınca çıkarılan tüzükler uyarınca denetleme ve aykırılıklara ilişkin ceza kesme yetkisi, karavan alanının bulunduğu ilgili ilçe kaymakamlığı olacak.

Komisyon oluşturulacak

“Karavan Yasa Tasarısı” yasalaşırsa, önce Karavan İzni Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak. Komisyon; İçişleri Bakanlığı temsilcisi, ilgili ilçe kaymakamı, çevre ile ilgili bakanlık temsilcisi, şehir planlama ile ilgili bakanlık temsilcisi ve ilgili belediye başkanından oluşacak.

Komisyon, ayda bir kez toplantı yaparak gündemi değerlendirip karar alacak.

Karavan alanı komisyon tarafından belirlenecek ve Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilecek.

Karavan veya karavan alanı sahibi komisyon görüşleri çerçevesinde düzenlemelere gitmekle yükümlü olacak.

Komisyonun çalışma, usül ve esasları bakanlık tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle düzenlenecek.

Asker, polis, sivil savunma izin ve kurallardan muaf olacak

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından toplantılarda, gösterilerde, konserlerde ve seçim propagandalarında kullanılanlar için ilgili belediye tarafından izin verilmesi durumunda, tarım amaçlı çalışanlar için kullanılmak üzere alınan ve kullanılan karavanlar için tarım işleri ile görevli bakanlık tarafından izin verilmesi durumunda, karavan alanı ilan edilen yerlerin dışında karavan bulundurulabilecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Planlama ve İnşaat Dairesi’nin İnşaat ve Mühendislik alanlarında kullanılacak karavanlar için bayındırlık işlerinden sorumlu bakanlık tarafından izin verilecek.

Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından kullanılan karavanlar bu yasada belirtilen kurallardan ve izinlerden muaf olacak.

Evren: Karavanlar yasal zemine kavuşturulacak

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yasadaki maddelere de değinerek yapılan düzenlemenin ana fikrini de açıkladı.

Evren açıklamasında şunları söyledi: “KKTC sınırları içerisinde denetimsiz ve kontrolsüz şekilde dağılan, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan kamp taşıtı, karavan, motorlu karavan ve çekmeli motorsuz karavan araçların işgalci ve yasal olmayan şekilde konaklamalarından kaynaklı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için ilan edilen alanlara gerekli yasal izinler alınmak suretiyle konmasının sağlanmasıdır.

Bu yasa yapılırken amaçlanan; Avrupa standartlarında karavan bölgelerinin oluşturulmasına imkan sağlamak, karavancılığın ülkemizde yaygınlaştırılması, karavan hizmeti verilecek olan bölgelerde yerel yönetim ve makamların yetki ve denetimine tabi tutulması ve karavanların yasal zemine kavuşturulması amaçlanmıştır” dedi.

Evren sözlerini “Bakanlığımızın yetki alanları dahilinde her alandaki konularda olduğu gibi karavancılık konusunda da halkımızın hak ettiği değere ulaşabilmesi için gerekli olan yasal zemin tamamlanmış olup, bunun vermiş olduğu huzuru sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Paydaşlardan temennimiz yasa tasarısı ile ilgili görüş ve önerilerini bildirmeleridir. Söz konusu yasa tasarısı ivedilikle meclisimiz tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir” diyerek bitirdi.

KAYNAK: HAVADİS