Karaya oturan gemiye ziyaretçi akını

Mağusa’da fırtına nedeni ile Palm Beach sahilinde karaya oturan Chrisdul isimli yük gemisi Mağusalıların ilgi odağı oldu. Her gün onlarca kişi karaya oturan gemiyi görmek için Palm Beach sahiline koşuyor

Nadire BAHADİ-Havadis

Mağusa’da 22 Aralık tarihinde fırtına nedeni ile Palm Beach sahilinde Oxo adası yakınlarında karaya oturan Chrisdul isimli yük gemisi 12 günden beri hiç kımıldamadan aynı yerde duruyor. Ülkeye girişi yasak olduğu halde sürüklenip Palm Beach sahilinde kayalıkların üzerine tamamen oturan ve kurtarılma maliyetinin de oldukça yüksek olduğu belirlenen yük gemisi Mağusa’nın süsü oldu. Geminin kurtarılması için deniz ve hava koşullarının düzelmesinin yanında maliyet ve bütçe belirlemeleri de beklenirken gemi bölgede oldukça ilgi çekiyor.

Gemiye ziyaretçi akını

Palm Beach’de askeri bölge içerisinde kalan ancak kıyıya oldukça yakın olan yük gemisi ziyaretçi akınına uğruyor. Yanına gidilemese de bölgede hemen her yerden görünen gemi çok sayıda kişinin ilgisini çekiyor. Kimi park yerinde aracı ile durarak içeceğini yudumlarken gemiyi izliyor, kimi ise gemiyi manzara ile birleştirerek yük gemisini sanatsal fotoğraflara konu ediyor. Gece saatlerinde ise gemide yanan ışıklar denizin güzelliğine güzellik katıyor.

Çeşitli proje hayalleri

Alt kısmı tamamen karaya oturan geminin su yüksekliğinin de oldukça düşük olması nedeni ile kurtarılması zaman alacak. Gemiyi ziyaret edenler izlemekle yetinmeyerek geminin nasıl kurtarılabileceği yönünde de çeşitli fikirler yürütüyor. Yük gemisinin bölgeye hareketlilik getirip güzelleştirdiğini düşünenler de çeşitli projeler dile getiriyor. Geminin bir restoran haline getirilip halka hizmete sunulması fikri de en sık rastlanan hayaller arasında.

Gemiden 8 mürettebat kurtarıldı

İskenderun Limanı’ndan çıkış yaparak Suriye’ye gideceği öğrenilen “Chrisdul” isimli yük gemisi olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Aralık sabahı Mağusa Limanı açıklarına demirledi. Aşırı dalga ve fırtına nedeni ile yer değiştiren gemi 22 Aralık sabahının erken saatlerinde Palm Beach sahili yakınlarındaki OXO adasının güneydoğusunda karaya oturdu. “Chrisdul” isimli yük gemisinde bulunan 8 mürettebat yapılan yardım çağrısının ardından Kıyı Emniyeti ve Liman Başkanlığı personelinin de katılımıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı. Geminin kurtarılmasının zaman alacağı düşünülerek çevreye ve denize zarar verilmemesi amacı ile önlemler alındı. Çevreciler geminin kurtarılması anında ve öncesinde dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarılarda bulunurken, geminin ne zaman ve ne şekilde kurtarılacağı ise merak konusu.