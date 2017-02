Karaya vuran balinanın midesinden 30 plastik poşet çıktı

Doğada çözünmesi neredeyse imkansız olan plastikler nedeniyle okyanusların dibi çöplüğe dönmüş durumda. Bunun en korkunç sonuçları Norveç'te karaya vuran balina sayesinde bir kez daha gözler önüne serildi. Karaya vuran balinanın midesinden yemek yerine 30 plastik torba ile çok miktarda plastik madde çıktı. Öte yandan haberde yer verdiğimiz videoda ise plastik çöpleri yem sanıp yiyerek ölen on binlerce yavru albatrosun görüntülerini gözyaşları içinde izleyeceksiniz.

Bergen kenti yakınlarında Sotra adasında yaşanan olayda, kurtarma ekiplerinin karaya vuran balinayı birçok kez denize yönlendirme gayretlerine karşın, balina her seferinde tekrar karaya vurdu.

Çevre örgütleri olaya tepki göstererek ülkede ve küresel olarak denizlerdeki plastik atıklara karşı önlem alınmasını, plastik kullanımının yasaklanmasını istediler.

Balinanın midesinden çıkan plastik poşetler.

Balinanın midesini açan uzmanlar böyle bir manzarayla karşılaştı.

Karaya vuran balinanın yayınlanan görüntüleri Norveç İklim ve Çevre Bakanı Vidar Helgesen’in de tepki göstermesine neden oldu. Helgesen Norveç televizyon kanalı NRK’ya “Balinanın midesinde bulunanlar denizlerdeki üzücü durumu açık olarak ortaya koyuyor. Plastik atıklar muhtemelen dünyanın en hızlı büyüyen çevre sorunu. Bu tam bir deniz canavarı ve bununla savaşmalıyız” diye konuştu.

MİDESİNDE HİÇ YİYECEK YOKTU

Balinanın karaya vurma nedenini araştıran grupta bulunan Bergen Üniversitesi zoologlarından Terje Lislevand balinanın midesinde hiçbir yiyecek bulamadıklarını, bağırsakların tümüyle besinden mahrum olduğunu tespit ettiklerini belirterek “Balina muhtemelen plastikleri yiyecek sanarak yuttu. Plastiklerin sindirim sistemini tıkaması sonucu duyduğu acıdan dolayı da karaya vurdu” diye konuştu.

Balinanın midesinden çıkan plastik atıkların üzerindeki etiketlerin Norveç, Danimarka ve İngiltere’yi işaret ettiği, arasında şekerleme kağıtları, yiyecek paketleri, çöp torbaları bulunduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler çevre raporlarına göre dünya denizlerine her yıl sekiz milyon ton plastik atık karışıyor. Dünya yüzeyinin henüz plastik çöplüğüne dönüşmemiş olmasının başlıca sebeplerinden biri deniz diplerinin çöplük olarak kullanılmasıdır.

Okyanus ve denizlerde, yaklaşık 100 ila 150 milyon ton plastik çöpün yüzdüğü tahmin ediliyor. Buna her yıl 6,5 milyon ton daha ekleniyor. BM Çevre Programı'nın verilerine göre, açık denizlerde her kilometrekare başına ortalama 13 bin plastik düşüyor. Akıntılar bu çöpleri dünyanın her köşesine dağıtıyor.

200 CANLININ HAYATINI TEHDİT EDİYOR

Çevreye saçılan plastik poşetler birçok hayvanın ölümüne yol açıyor. Plastik torbalar balina, yunus, fok gibi memeli hayvanların yanı sıra balıklar ve deniz kaplumbağaları gibi 200 farklı deniz canlısının hayatını tehdit ediyor.

Çöpten beslenen kara hayvanları ve kuşlar da tehlike altındadır. Dünya Doğa Vakfı'na göre deniz hayvanları, atılan naylon poşetleri yiyecek sanıp yedikleri için, her yıl yüz binin üzerinde balina, fok, su kaplumbağası ve kuş ya sindirim sistemleri bozularak hastalanıyor ya da ölüyor.

Kuşlar kendilerini ve yavrularını balık yumurtası veya yengeç zannettikleri plastiklerle besleyebiliyorlar. Çöpleri yiyerek mideleri dolan canlılar açlığa maruz kalıyor ve besin yetersizliğinden ölüyorlar. Yenilen maddeler canlının solunum kanalını tıkayarak havasızlıktan ölmesine de sebep olabiliyor.

Plastik çöpleri yem sanıp yiyerek ölen on binlerce yavru albatrosların belgeseli:



PLASTİK POŞETLER NASIL DENİZLERDE SON BULUYOR

Plastik poşetler hafif olmaları dolayısıyla, çöpe atsak bile rüzgarın etkisiyle doğada son bulabiliyor. Bir gün şehir merkezinde olan bir plastik poşet, diğer bir gün kilometrelerce uzağa uçabiliyor.

Rüzgarın etkisiyle ağaçların dallarına, elektrik direklerine takılabilen plastik poşetler su kaynaklarına ulaştığında akıntıların sebebiyle okyanuslarda son bulabiliyorlar. Okyanuslarda yaşayan canlılara ve balıklara kalıcı zararlar verebiliyor, su giderlerini tıkayarak sel ve diğer doğal afetlere sebebiyet verebiliyor.

SİYAH POŞETLER İNSANLARA DA ZARAR VERİYOR

Kimyasal maddeler içeren naylon poşetler, özellikle siyah olanlar, sadece toprağa değil, içlerine konulan sebze ve meyveler aracılığıyla insan sağlığına da zarar verebilirler. Özellikle incir, üzüm, çilek gibi poşetle temasta olabilen meyveler bu poşetlerde taşınmamalıdır.

Plastik poşetlerin imhası sırasında çok tehlikeli gazlar açığa çıkar. Yapılan araştırmalara göre bir yılda sadece ABD’de 12 milyon varil petrol plastik poşet yapımı için kullanılıyor. Dört kişilik bir aile yılda 1460 adet kadar poşet kullanıyor. Ortalama olarak her insan her gün bir poşet kullanıyor ve atıyor.

NORVEÇ PLASTİK KULLANIMINI YASAKLAMAYA HAZIRLANIYOR

Norveç İklim ve Çevre Bakanı Vidar Helgesen dünyada en çok plastik atığa Çin ve Endonezya’nın neden olduğunu, sorunun uluslararası bir sorun olduğunu belirterek, Norveç Hükümeti’nin bahar aylarında plastiğin yasaklanmasını da içeren yeni bir ‘plastik atık stratejisi’ belirleyeceğini söyledi.