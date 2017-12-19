HABER KIBRIS

Kardak’ta yine gerginlik

Yunanistan ile Türkiye arasında krize neden olan Kardak kayalıklarından son dakika haberi geldi. Türk karasularına Yunan sahil güvenlik botu ve 8 balıkçı teknesi ile avlanmaya gelenlere, Türk sahil güvenlik botlarıyla engelleme yapıldı.

19/12/2017

Kardak’ta yine gerginlik
ads

Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak kayalıklarına bugün öğle saatlerinde, Leros ve Kilimli Adası’ndan Yunan Sahil Güvenlik botu ve 8 balıkçı teknesi gelenler avlanmak istedi.

Ancak Yunan sahil güvenlik botu ve balıkçılar, karşılarında devriye gezen 2 Türk sahil güvenlik botunu buldu. Türk ekipler, Yunan balıkçılar ve sahil güvenlik botunu kayalıklardan uzaklaştırdı. Türk ekipleri, karasulardan ayrılmak istemeyen Yunan balıkçıları İngilizce olarak uyardı.

2 saat süren gerginlik, Yunan balıkçıların Kilimli Adası’na dönmesiyle sona erdi. Yunan sahil güvenlik botundakiler de çekildikleri Kalolimnos Adası yakınlarında bir süre bekledikten sonra ayrıldı. DHA



TAGS: Kardak, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems