Kardak’ta yine gerginlik

Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak kayalıklarına bugün öğle saatlerinde, Leros ve Kilimli Adası’ndan Yunan Sahil Güvenlik botu ve 8 balıkçı teknesi gelenler avlanmak istedi.

Ancak Yunan sahil güvenlik botu ve balıkçılar, karşılarında devriye gezen 2 Türk sahil güvenlik botunu buldu. Türk ekipler, Yunan balıkçılar ve sahil güvenlik botunu kayalıklardan uzaklaştırdı. Türk ekipleri, karasulardan ayrılmak istemeyen Yunan balıkçıları İngilizce olarak uyardı.

2 saat süren gerginlik, Yunan balıkçıların Kilimli Adası’na dönmesiyle sona erdi. Yunan sahil güvenlik botundakiler de çekildikleri Kalolimnos Adası yakınlarında bir süre bekledikten sonra ayrıldı. DHA