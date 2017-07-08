Kardeş kardeşe bunu  yaptı

Haziran ayında öz kardeşinin altınlarını çalarak sattığı tespit edilen 25 yaşındaki Murat Aydıç, abisinin şikâyeti üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı

Havadis/Devrim DEMİR

Minareliköy’de Haziran ayı içinde abisi K.A.’ya ait eve gizlice girerek altınlarını çalan Murat Aydıç, yapılan soruşturma sonucu tespit edilerek, abisinin şikâyeti üzerine tutuklandı.

Yapılan sorgulamada çaldığı altınların bir kısmını farklı kuyumculara sattığını itiraf eden Aydıç, tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mine Güçlüer, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlanabilmesi için 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine karar verdi.

Çaldı 1 hafta sonra hepsini bozdurdu

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Namık Özkan, zanlı Murat Aydıç’ın “ev açma”, “İkametgâhtan sirkat”, “sahtekârlıkla para temini” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Namık Özkan, Minareliköy’de gençlik arsalarında K.A.’ya ait eve Haziran ayında gizlice giriş yapıldığını ve evden 1 adet 22 ayar Trabzon burma seti, 22 ayar yaprak motifli set, 4 adet tam ve 3 adet 22 ayar bilezik çalındığını söyledi.

Özkan, yapılan sorgulamada söz konusu altınların K.A.’nın kardeşi Murat Aydıç tarafından çalındığını tespit ettiklerini kaydetti.

Aydıç’ın abisinin evine 20 Haziran tarihinde girdiği ve çaldığı altınları 4 farklı kuyumcuda bozdurduğunu ifade etti.

21 bin 250 TL kayıp

Zanlı Murat Aydıç’ın, 1adet Trabzon burması bileziği ve bir adet Trabzon burması olan kolyeyi 9 bin 600TL’ye, 1 adet Trabzon kolyesini de 4 bin 700 TL’ye, 3 adet tam cumhuriyet altını,1 adet burma bileziği, 2 adet burma bileziği 6 bin 950TL’ye sattığı tespit edildi.

Aydıç’ın çaldığı 1adet Trabzon burması bileklik ise, başka bir kuyumculukta tespit edildi.

Polis, soruşturmanın yeni, başladığını belirterek zanlı Murat aydıç’ın 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Tutukluluk talebinin ardından söz hakkı alan zanlı ise, işlediği suçtan pişmanlık duyduğunu hasta olduğunu ve tutukluluk süresini hastanede geçirmesi talebinde bulundu.