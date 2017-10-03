Kardeşine acımadı
03/10/2017
“Evime gelme, mahalleme girme” diyen üvey kardeşine içerleyen, C.D.D, dün sabah 04:30 sıralarında arabasını yaktı arabasını yakarak hırsını aldı. Polis tarafından tutuklanan C.D.D. bugün mahkemeye çıkarılacak
KOMŞULAR DUMANA UYANDI:
Lefkoşa’da Büyük Reşit Sokak sakinleri dün saat 4.30 sıralarında duman kokusuyla uyandı. Balkona çıkan mahalle sakinleri Gürel Erecer’e ait KS 589 Plakalı arabanın yandığını gördü itfaiyeyi aradı. İtfaiyenin müdahalesi ile KS 589 plakalı arabanın yanındaki GC 264 plakalı araba yanmaktan kurtuldu
ARABA CAYIR CAYIR YANDI:
Duman ve is kokusuna uyanarak balkona çıkan ve bir arabanın yandığını gören bazı mahalle sakinleri hemen cep telefonlarına sarıldı. Bir mahalle sakini saniye saniye karelediği fotoğrafları Havadis’le paylaştı
BİRÇOK KEZ TEHDİT ETTİ: Polis soruşturmasında C.D.D.’nin birçok kez üvey abisini arabasını yakmakla tehdit ettiği ortaya çıktı. Polis olayın detaylarını aydınlatmak için C.D.D.’yi tutukladı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı
Kaynak: Havadis - Devrim Demir | HABERİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN