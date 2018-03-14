Kardeşler son anda yer değiştirmiş

İran'da düşen özel uçakta kabin memuru olarak görev yapan Eda Uslu'yla aynı şirkette çalışan kardeşi Ela Uslu'nun İstanbul'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuş için son anda görev değişikliği yaptıkları öğrenildi.

Uzun yıllar Atatürk Havalimanı'nda TAV Havalimanları'nda çalışan Eda Uslu, kardeşi Ela Uslu'nun çalıştığı Başaran Holding'e ait MC Havacılık'ta işe başlamıştı. İki kardeş aynı şirkette kabin memuru olarak görev yapıyordu. Elim kaza öncesi grip olan Eda'nın yerine kardeşi Ela göreve talip oldu. Fakat kendisinin iyi olduğunu söyleyen Eda Uslu'nun kardeşine " Ben iyiyim " diyerek uçmaya karar verdiği öğrenildi.