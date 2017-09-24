Karga kaçtı Kartal yakaladı: 2-2
24/09/2017
K-Pet Süper Lig’in açılış haftasında son iki sezonun şampiyonları Mağusa Türk Gücü ile Yenicami yenişemedi.
2’ŞER ATTILAR 1’ER ALDILAR:
Gazimağusa Canbulat Stadı’nda oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip 2-0 öne geçtiği maçta skor üstünlüğünü koruyamadı ve Yenicami rakibini yakaladı. MTG’nin gollerini Fırat ve Halil atarken Yenicami’nin golleri John Okoli ve John Ebuka’dan (penaltı) geldi.
Yer: Gazimağusa Canbulat Stadı
Hakemle: Mehmet Malek **, Hüseyin Özaşık **, Ozan Kel **
Mağusa TG: Türkkan **, Lawrence **(Dk.46 Erdoğ *), İbrahim Faye **, Mehmet Küçükkutlu **, Sami **, Adil ***, Fırat ** (Dk.86 Hakan), Arif **, Samuel **(Dk.74 Mehmet Gürlü **), Halil Turan **, Uzoko **
Yenicami: Ozan **, Ömer **, Mehmet Göktaş **, Emin **(Dk.15 Cemal **), Salih **, Ünal **, Ola **, Tansel **, Mehmet Altın **, John Okoli **(Dk.87 Eren), John Ebuka **
Goller: Dk.20 Fırat, Dk.40 Halil Turan (M.Türk Gücü) Dk.45+1 John Okali, Dk.60 John Ebuka (pen.)(Yenicami)
K-Pet Süper Lig’in açılış haftasında son iki sezonun şampiyonları Mağusa Türk Gücü ile Yenicami yenişemedi. Gazimağusa Canbulat Stadı’nda oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip 2-0 öne geçtiği maçta skor üstünlüğünü koruyamadı ve Yenicami rakibini yakaladı.
Önemli anlar
4.dakikada Adil’nin pasında Samuel’in ceza sahasında vurdu, top yan direğe çarparak auta gitti.
- dakikada Fırat’ın serbest vuruşunda top filelerle gitti ve M.Türk Gücü 1-0 öne geçti.
- dakikada Halil Turan’ın ortasında Mehmet Göktaş topu ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderince skor 2-0 oldu.
- dakikada Arif’in yakın mesafeden şutunda topu kaleci Ozan çeldi.
45+1. dakikada John Okali kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden John Okali skoru 2-1 yaptı.
İlk 2-1 M.Türk Gücü üstünlüğünde sona erdi.
60.dakikada İ.Faye’nin Tansel’e ceza sahasında yaptığı faulü hakem penaltı olarak değerlendirdi. John Ebuka penaltından skoru 2-2 yapan golü kaydetti.
82.dakikada Cemal’ın yakın mesafeden vuruşunu kaleci kornere çeldi.
Karşılaşma 2-2 sona erdi.