Karga kaçtı Kartal yakaladı: 2-2

K-Pet Süper Lig’in açılış haftasında son iki sezonun şampiyonları Mağusa Türk Gücü ile Yenicami yenişemedi.

2’ŞER ATTILAR 1’ER ALDILAR:

Gazimağusa Canbulat Stadı’nda oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip 2-0 öne geçtiği maçta skor üstünlüğünü koruyamadı ve Yenicami rakibini yakaladı. MTG’nin gollerini Fırat ve Halil atarken Yenicami’nin golleri John Okoli ve John Ebuka’dan (penaltı) geldi.

Yer: Gazimağusa Canbulat Stadı

Hakemle: Mehmet Malek **, Hüseyin Özaşık **, Ozan Kel **

Mağusa TG: Türkkan **, Lawrence **(Dk.46 Erdoğ *), İbrahim Faye **, Mehmet Küçükkutlu **, Sami **, Adil ***, Fırat ** (Dk.86 Hakan), Arif **, Samuel **(Dk.74 Mehmet Gürlü **), Halil Turan **, Uzoko **

Yenicami: Ozan **, Ömer **, Mehmet Göktaş **, Emin **(Dk.15 Cemal **), Salih **, Ünal **, Ola **, Tansel **, Mehmet Altın **, John Okoli **(Dk.87 Eren), John Ebuka **

Goller: Dk.20 Fırat, Dk.40 Halil Turan (M.Türk Gücü) Dk.45+1 John Okali, Dk.60 John Ebuka (pen.)(Yenicami)

K-Pet Süper Lig’in açılış haftasında son iki sezonun şampiyonları Mağusa Türk Gücü ile Yenicami yenişemedi. Gazimağusa Canbulat Stadı’nda oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip 2-0 öne geçtiği maçta skor üstünlüğünü koruyamadı ve Yenicami rakibini yakaladı.

Önemli anlar

4.dakikada Adil’nin pasında Samuel’in ceza sahasında vurdu, top yan direğe çarparak auta gitti.

dakikada Fırat’ın serbest vuruşunda top filelerle gitti ve M.Türk Gücü 1-0 öne geçti. dakikada Halil Turan’ın ortasında Mehmet Göktaş topu ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderince skor 2-0 oldu. dakikada Arif’in yakın mesafeden şutunda topu kaleci Ozan çeldi.

45+1. dakikada John Okali kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden John Okali skoru 2-1 yaptı.

İlk 2-1 M.Türk Gücü üstünlüğünde sona erdi.

60.dakikada İ.Faye’nin Tansel’e ceza sahasında yaptığı faulü hakem penaltı olarak değerlendirdi. John Ebuka penaltından skoru 2-2 yapan golü kaydetti.

82.dakikada Cemal’ın yakın mesafeden vuruşunu kaleci kornere çeldi.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.