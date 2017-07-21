Kargoyla uyuşturucu dosyası yeniden açıldı

8 yıl önce Türkiye’den KKTC’ye kargoyla uyuşturucu gönderdikten sonra ülkeden kaçan Salih Mayrok, önceki gün ülkeye giriş yaparken yakalandı.

Devrim DEMİR-HAVADİS

Türkiye’den 2009 yılında kargo ile 19 gram Hint keneviri getirten ve paketin şüphe çekmesi üzerine uyuşturucunun ele geçirilmesinin ardından ortadan kaybolan Salih Mayrok, 8 yıl sonra ülkeye giriş yapmak isterken Ercan Havaalanı’nda tutuklandı.

Mayrok, tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Vedia B. Barkın, Salih Mayrok aleyhindeki soruşturmanın yeni başladığına dikkati çekerek 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Soruşturma askıya alınmıştı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İbrahim Atabek, Ağustos 2009 tarihinde ülkeye bir kargo şirketi ile zanlı Salih Mayrok adına paket geldiğini ve paket içerisinde 19 gram Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu anlattı.

Polis, olayla ilgili konu tarihte bir soruşturma başlatıldığını ve zanlı Mayrok’un ülkede tespit edilememesi üzerine soruşturmanın askıya alındığını belirtti.

Mayrok aranıyordu

Polis memuru İbrahim Atabek, aranan kişi olan zanlı Mayrok’un isminin kapılara bildirildiğini ve aleyhinde tutuklama emri olduğunu, zanlının olaydan yaklaşık 8 yıl sonra önceki gün Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaparken tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Atabek, soruşturmanın tarih olarak eski ancak tutukluluk açısından yeni olmasından ötürü soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.