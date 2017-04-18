Karı Koca kavgası ölümle sonuçlandı

Salamis yolunda bir kafede karı koca arasında çıkan tartışma sonucunda Özgür Okumuş eşi Burcu okumuş'u bıçakladı. Burcu Okumuş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kendisini de bıçakla yaralayan Özgür Okumuş’un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Özgür Okumuş - Burcu Okumuş

Sosyal Medyada Paylaşımları Dikkat Çekti

Cinayeti işleyen Özgür Okumuş'un sosyal medyadaki birkaç saat önceki paylaşımları ise dikkat çekti.

BİRBİRLERİNE AŞIKTILAR

Cinayetin henüz neden işlendiği bilinmiyor, ancak Okumuş çiftinin birbirlerine aşık olduğu sosyal medya hesaplarında görülüyor

Fotoğraf: Nadire Bahadi - Havadis