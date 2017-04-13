Karısı için geri döndü

Bir süre önce Instagram sayfasındaki tüm paylaşımlarını silen Kıvanç Tatlıtuğ, karısı Başak Dizer için geri döndü.

Tatlıtuğ, karısının doğum gününü uzun bir aradan sonra Instagram sayfasında paylaştığı bir fotoğrafla kutladı.

Yakışıklı oyuncu, Dizer ile dans ederken çekilen bir pozunu paylaşıp "Doğum günün kutlu olsun sevgili. İyi ki doğdun, iyi ki varsın" notunu yazdı.

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz yılın yaz aylarında Instagram sayfasındaki bütün paylaşımlarını silip bu sosyal medya ağından uzak durmaya başlamıştı.

Tatlıtuğ ile Dizer, 2016 yılının Şubat ayında Fransa'da evlendi.