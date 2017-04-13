HABER KIBRIS

Karısı için geri döndü

13/04/2017

Karısı için geri döndü
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Bir süre önce Instagram sayfasındaki tüm paylaşımlarını silen Kıvanç Tatlıtuğ, karısı Başak Dizer için geri döndü.

Tatlıtuğ, karısının doğum gününü uzun bir aradan sonra Instagram sayfasında paylaştığı bir fotoğrafla kutladı.

Karısı için geri döndü

 

Yakışıklı oyuncu, Dizer ile dans ederken çekilen bir pozunu paylaşıp "Doğum günün kutlu olsun sevgili. İyi ki doğdun, iyi ki varsın" notunu yazdı.

Karısı için geri döndü

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz yılın yaz aylarında Instagram sayfasındaki bütün paylaşımlarını silip bu sosyal medya ağından uzak durmaya başlamıştı.

Tatlıtuğ ile Dizer, 2016 yılının Şubat ayında Fransa'da evlendi.



TAGS: kıvanç tatlıtuğ, başak dizer, instagram
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