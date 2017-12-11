Karma oy kullanacaklara uyarı

Bayrak Radyosu’nda 45 Dakika Programının konuğu olan Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, yeni Seçim ve Halkoylaması DeğişiklikYasası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Şefik, seçim tarihi ile ilgili olarak, “Cumhurbaşkanı’nın yasayı onaylamasının ardından Resmi gazetede yayımlandıktan 60 gün içerisinde seçim yapılabilir. Seçimin 7 Ocak tarihine yetiştirilmemesi gibi bir durum yoktur. Ama yeni yasa geçtikten sonra sürenin kısıtlı olması bizi zorlayacak, ama yapacağız” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçimin verilen zamanda yapılması için çalıştıklarını anlattı.

Seçim ve Halk Oylaması Değişiklik Yasası’ndaki en önemli değişikliğin,seçim bölgesinin devlet sınırlarına çıkarılması olduğuna dikkati çeken Şefik, karma oy kullanacak kişilerin her bölgeden her adaya oy vermek durumunda olduğunu vurguladı.

Partiye mühür vuracak kişilerde bir sorun olmadığına dikkati çeken Şefik, “Seçmenler lisede partisinin yer aldığı karenin içerisinde mühür vurup çıkabilir. Ama mühür ve tercihler yapacak kişilerin, tercihlerinde dikkatli olması gerekir”dedi.

Mühürden oyların heba olmayacağını, tercihlerin yanlış yapılması halinde bile mühürlerin geçerli sayılacağını anlatan Şefik, “Karma oy kullanacaklarda hata oranı daha yüksektir. Paravanın arkasında oy kullanacak insanların çok dikkatli olması lazım. Bu konuda vatandaşlara nasıl oy kullanılacağı izah edilmeli”ifadelerini kullandı.

Seçimin 7 Ocak’ta yapılacağının kesin olup olmadığının sorulmasına karşılık Narin Şefik, “Cumhurbaşkanı’nın yasayı onaylamasının ardından Resmi Gazete’de yayımlandıktan 60 gün içerisinde seçim yapılabilir. Seçimin 7 Ocak’ta yetiştirilmemesi gibi bir durum yoktur”dedi.

Seçim ve Halkoylaması Değişiklik Yasası’nın resmi gazetede yayınlandıktan sonra sürenin kısıtlı olmasının kendilerini zorlayacağını ancak,bunun gerçekleşmesinin önünde bir engel olmadığını vurguladı.

Yasada progandaların da değişmesi gerektiği düşüncesinde olduğunu kaydeden Şefik, “Söz konusu eski yasada idareyi zorlayan bazı şeyler vardı ancak yeni yasada bu gündeme gelmedi. Yasa değişkliğinde, oy verme şekli ve seçimin tek bölgeli çarşaf şeklinde olması daha öne gelen hususlar oldu” dedi.

Konuşmasında oy pusulalarına da değinen Narin Ferdi Şefik, oy pusulasında her partinin 50 adayı olacağını belirterek, bölgelere göre dağılımı açıkladı.

Şefik buna göre, Lefkoşa’da 16; Gazimağusa’da 13; Girne’de 10; İskele’de 5; Güzelyurt’ta 4 ve Lefke’de de 2 milletvekili adayının seçilebileceğini belirtti..

Çarşaf listede her partinin adaylarının bir sütun altında olacağını ve bağımsızlara da ayrı bir sütün ayrılacağını anlatan Narin Ferdi Şefik, ilk sayfada partiler ve mühürler olacak. Mühür kullanacak vatandaş mühür kullanacak ve çıkacak”dedi.

Gerek kitap, gerekse çarşaf olacak olan oy pusulasında mühür kullanacak vatandaşın, oy kullanacağı partisinin karesine mühür basacağını yineleyen Şefik, mühür artı tercih kullanacakların dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus olduğuna dikkati çekerek, vatandaşların her seçim bölgesininin yarısına tercih kullanabileceğine dikkati çekti.

Daha az veya daha fazla kullanılacak tercihlerin geçersiz sayılacağını ifade eden Şefik, mühür vurarak oy kullacak kişilerin ilçelere göre belirlenen aday sayısının sadece yarısını tercih edebileceğini açıkladı.

Şefik; Lefkoşada’da 16 adaydan 8; Gazimağusa’da 13 adaydan 6; Girne’de 10 adaydan 5; İskele’de 5 adaydan 2; Güzelyurt’ta 4 adaydan 2 ve Lefke’de de 2 adaydan bir milletvekili adayının seçilebileceğini anlattı.

Tercihlerde, bir ilçede eksik tercih yapan kişilerin diğer bölgelerde doğru yapması ve toplamda eksik rakam olmaması halinde diğer bölgelerin oylarının geçerli sayılacağını belirten Şefik, “Eğer Lefkoşa’da eksik veya fazla oy kullanılmışsa sadece yanlış yaptığı ilçenin oyları geçersiz sayılacak. Diğer oylar geçerli olacak” dedi.

Karma kullanmak isteyen vatandaşı da uyaran Şefik, her ilçede karma oyun doğru kullanması gerektiğinin altını çizdi.

Şefik, karma oy kullanacak olanların mühür kullanmaması gerektiğini de hatırlatarak,“Lefkoşa’da; en az 8 en fazla 16; Gazimağusa’da en az 6 en fazla 13; Girne’de en az 5 en fazla 10; İskele’de en az 2 en fazla 5; Güzelyurt’ta en az iki en fazla 4 ve Lefke’de en az 1, en fazla 2 milletvekili adayı seçilebilecek” dedi.

Seçim konusundaki teknik çalışmalara da değinen Şefik, seçimde her sandık için paravan sayısını artırmak istediklerini dile getirdi.

“Umarım saat 18.00’e kadar oy verme işlemi biter” diyen Narin Ferdi Şefik, seçim günü saat 18.00’de seçim sırasında olan veya seçim yerinde bulunan kişilerin oylarını kullanmasına olanak verileceğini söyledi.

Seçim çalışmalarına geçen hafta sonu başladıklarını ve bu hafta sonu sanal bir seçim yaşamak istediklerini anlatan Şefik, halkın ne gibi sorunlar yaşayabileceğini bire bir görmek için bu çalışmayı yapacaklarını açıkladı.

Seçimin Ocak ayında olması nedeniyle personelin çalıştırılmasında sıkıntı olabileceğini ifade eden Şefik, ilçe seçim kurullarının eğitilmesinin ardından sandık kurullarına da iki ders verilirken bunun da artırılmasını düşündüklerini belirtti.

Sandık kurullarında görev almanın zor olmadığına dikkati çeken Şefik, sandık kurullarında çalışacak gönüllülerin bu seçimde de yer alacağını umut ettiğini dile getirdi.

Yeni vatandaşların da oy kullanıp kullanamayacağı sorusu üzerine Narin Ferdi Şefik, “Bir kişi vatandaş olduktan sonra seçim kurulunun kayıtlarına rutin olarak geçiriliyor ancak, bir tarihten sonra bu girişler durduruluyor, ki bu tarih da sanırım yakındır”dedi.

Adres değişkliklerinin muhtar belgesi ile bilgilendirilmesi gerektiğini anlatan Şefik, vatandaşın esas ikametinin sorgulanarak bunun düzenlenmesine özen gösterdiklerini belirtti ancak, bu seçimde öyle bir dert olamacağını çünkü herkesin herkese oy verme imkanı olduğunu söyledi.

Seçimlerdeki kadın kotasına da açıklık getiren Şefik, siyasi partiler yasasında yüzde 30 kadın aday olarak geçtiğini ifade ederek, “Seçim bölgesi devlet sınırları olduğu için her partinin 50 adayın yüzde 30’nun yani 15 kadın aday gösterilmesi gerekir”dedi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik konuşmasının sonunda, halkı yapılacak seçime katılma çağrısında da bulundu.

KAYNAK: BRTK