Karpaz halkı, emirnamenin tamamen kaldırılmasını istiyor

HAVADİS'ten Duygu Alan'ın haberine göre, Karpaz Emirnamesi’ndeki iyileştirme çalışmaları bölge halkını heyecanlandırdı. Emirname yüzünden yıllardır arazilerini değerlendirememekten yakınan bölge halkı, iyileştirmeden çok emirnamenin tamamen kaldırılmasını istiyor

BELEDİYELERDEN DESTEK:

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun: Emirname engelledi, arazilerimize bir çivi bile çakamadık. Çoluk çocuğumuz göç etti. Bir an önce iyileştirilmeli. Yenierenköy Belediyesi Belediye Başkan Vekili Mehmet Kadı: Koruma alanında bulunmayan yerler imara açılmalı

STÖ’LER KARŞI:

Kıbrıs Türk Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Yasemin Çobanoğlu: Karpaz Emirnamesi değiştirilmemeli. Değiştirilirse yargıya gideriz. Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Seran Aysal: Her türlü emirnamenin karşısındayız

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