Karpaz halkı, emirnamenin tamamen kaldırılmasını istiyor
Turizm ve Çevre Bakanlığı Karpaz Emirnamesi’nde değişiklik için düğmeye bastı. “İyileştirme” adı altında yapılması öngörülen değişikliğin içeriği netleşmedi ama kamplaşma yeniden başladı
18/07/2017
HAVADİS'ten Duygu Alan'ın haberine göre, Karpaz Emirnamesi’ndeki iyileştirme çalışmaları bölge halkını heyecanlandırdı. Emirname yüzünden yıllardır arazilerini değerlendirememekten yakınan bölge halkı, iyileştirmeden çok emirnamenin tamamen kaldırılmasını istiyor
BELEDİYELERDEN DESTEK:
Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun: Emirname engelledi, arazilerimize bir çivi bile çakamadık. Çoluk çocuğumuz göç etti. Bir an önce iyileştirilmeli. Yenierenköy Belediyesi Belediye Başkan Vekili Mehmet Kadı: Koruma alanında bulunmayan yerler imara açılmalı
STÖ’LER KARŞI:
Kıbrıs Türk Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Yasemin Çobanoğlu: Karpaz Emirnamesi değiştirilmemeli. Değiştirilirse yargıya gideriz. Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Seran Aysal: Her türlü emirnamenin karşısındayız