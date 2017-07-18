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Karpaz halkı, emirnamenin tamamen kaldırılmasını istiyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı Karpaz Emirnamesi’nde değişiklik için düğmeye bastı. “İyileştirme” adı altında yapılması öngörülen değişikliğin içeriği netleşmedi ama kamplaşma yeniden başladı

18/07/2017

Karpaz halkı, emirnamenin tamamen kaldırılmasını istiyor
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HAVADİS'ten Duygu Alan'ın haberine göre, Karpaz Emirnamesi’ndeki iyileştirme çalışmaları bölge halkını heyecanlandırdı. Emirname yüzünden yıllardır arazilerini değerlendirememekten yakınan bölge halkı, iyileştirmeden çok emirnamenin tamamen kaldırılmasını istiyor

 BELEDİYELERDEN DESTEK: 
Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun: Emirname engelledi, arazilerimize bir çivi bile çakamadık. Çoluk çocuğumuz göç etti. Bir an önce iyileştirilmeli.  Yenierenköy Belediyesi Belediye Başkan Vekili Mehmet Kadı: Koruma alanında bulunmayan yerler imara açılmalı

 STÖ’LER KARŞI: 
Kıbrıs Türk Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Yasemin Çobanoğlu: Karpaz Emirnamesi değiştirilmemeli. Değiştirilirse yargıya gideriz. Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Seran Aysal: Her türlü emirnamenin karşısındayız

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TAGS: karpaz, emirname, haber
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