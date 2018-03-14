Karpaz'da 3 bin yıllık müthiş keşif

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Karpaz yarımadasının Çayırova köyünün güneyinde deniz ve orman manzaralı 3 bin yıllık tapınak keşfetti.

3 Bin yıla yakın süre toprağa gömülü olan tapınak Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin başarılı arkeolojik kazısıyla gün işığına çıkartıldı. Megalt denen devasa kayalardan inşa edilmiş olan açık hava tapınağının deniz tüccarları olarak bilinen Fenikelilere ait olduğu belirlendi.

Tapınakta yapılan kazılarda bir adet 30 santim yüksekliğinde buhurdanlığın yanında , adaksal nitelikte kase, parfüm şişesi, testicik, boncuk gibi eserler gün ışığına çıkarıldı. Tapınak Kıbrıs arkeolojisinde ve özellikle adadaki Fenike araştırmalarında yeni bir sayfa açtı

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi - Ahmet İlktaç