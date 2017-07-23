Karpuz çekirdeğinin faydaları ortaya çıktı

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuz, sofraları süslemeye başladı. Sağlık açısından birçok yararı olan karpuzun, çekirdeği de bazı hastalıklara karşı fayda sağlar. Yüzde 90'ı sudan oluşan karpuz, zayıflamak isteyenlerin de bir numaralı tercihi oluyor.

FAYDALARI

* Karpuz çekirdeği kalp, damar ve yüksek tansiyona karşı faydalıdır.

* Karpuz çekirdeği cilt sağlığını olumlu yönde etkiler.

* Günlük 100 gramlık bir karpuzun çekirdeğini tüketmek vücudun magnezyum gereksiniminin büyük bir kısmını karşılar.

* Vücudun gerek duyduğu amino asiti karşılayabilir.

* Karpuz çekirdeği B vitamini yönünden iyi bir kaynaktır. Sinir sistemine ve bağışıklık sistemine karşı iyi gelir.

* Hafızayı güçlendirmek için karpuz çekirdeği tüketilebilir.

* Cildi yumuşatıcı özelliği vardır.

* Sivilce tedavisinde kullanılabilir.

* Şeker hastaları için önerilmektedir. Yeteri kadar karpuz çekirdeği 1 litre suya ilave edilerek kaynatılır. Kaynayan su ılıdıktan sonra gün içinde 1 su bardağı içilir.

* Karpuz çekirdeği saç sağlığı için de kullanılabilir. Saçlarda dökülme ve kırılmayı engelleyici etkisi vardır.

ZARARLARI

Karpuzun fazla tüketilmemesi durumunda, sağlığı olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir zararı yok denilebilir.

Ancak karpuzun çekirdeğinin apandistte neden olduğunu iddia edenler var. Bu iddiayı ortaya atanlar, sindirilemeyen çekirdeklerin apandistte tıkanıklığa neden olduğunu savunuyor.

Karpuzun ve çekirdeğinin bilinen başka bir zararı yoktur.