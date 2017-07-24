HABER KIBRIS

Karpuzlar koyunlara yem oldu

24/07/2017

Karpuzlar koyunlara yem oldu
ads

İngiltere'den Doğancı'ya yaz tatili için gelen vatandaş, "Elye Karpuzlarının" bostanda kaldığını, satılmadığını görünce büyük bir şok yaşadı.

İngiltere'de benzer bir karpuzu yemek için "10 sterlin" ödediğini söyleyen vatandaş, hayretlerini gizlemedi. "Bostan dibi" olarak adlandırılan ve bostanda kalan karpuzların tüketicisi ise, koyunlar oldu 

Bostana dalan koyunlar, sahibi tarafından parçalanan karpuzları yedi.

Havadis Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi ise olaya tepki göstererek " "Bu ülkede bunca karpuz üretiliyor. Likörü, macunu, meyve suyu, jellysi... Yapılamaz mı? Karpuz dediğiniz, sadece "al kes ye" mi? Yazık gerçekten" dedi.



TAGS: karpuz, koyun, haber
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems