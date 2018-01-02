Kartal, Domagoj Vida'ya kavuştu
Beşiktaş'ın her konuda anlaşma sağladığı Domagoj Vida İstanbul'a geldi.
02/01/2018
Beşiktaş, Hırvat yıldız Domagoj Vida'ya kavuştu. Yıldız futbolcuyu Atatürk Havalimanı'nda siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı. Yıldız savunmacı yarın saat 11.30'da resmi sözleşmeye imza atacak.
Beşiktaş'ın her konuda anlaşma sağladığı Domagoj Vida İstanbul'a geldi. Deneyimli stoper yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra saat 11.30'da Vodafone Park'ta bir imza töreni düzenlenecek.
Başkan Fikret Orman'ın da katılacağı tören sonrasında Vida, akşam saatlerinde Antalya'ya geçerek siyah-beyazlıların devre arası kampına katılacak.
Beşiktaş 5 sezondur Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de forma giyen Vida'yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katıyor.
Hırvatistan Milli Takımı'nın da formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarla 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.