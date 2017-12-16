“Kartal” zirveye kanatlandı: 4-1

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Mehmet Malek ***, Halil Erdem Camaloğlu ***, Ahmet Özkurtuluş ***

Yenicami: Ercan ***, Mehmet Göktaş ***, Ömer ** (Dk.72 Behiç), Eray ** (Dk.80 Yasin), Oladele **, Ünal ****, Mehmet Altın ***, Emin ***, Salih ***, John Ebuka ***, Eren * (Dk.59 Tansel **)

Gücü: Çağatay **, Uğur **, Derviş * (Dk.69 Ahmet Can *),William **, Agit * (Dk.46 Sezgin **),Gökhan * (Dk.89 Zeeb), Ali **, Özcan *, Hascan **, Debola **, Hakan ***

Goller: Dk.25, Dk.84 Ünal, Dk.42 John, Dk.90 Tansel (Yenicami) – Dk.53 Sezgin (G.Gücü)

K-PET Süper Lig’de 13. haftanın açılış maçında iki başkent ekibi Yenicami ile Gençlik Gücü karşılaştı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 4-1’lik skorla kazanan taraf Yenicami oldu. Karşılaşmada siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri Ünal (2), John ve Tansel kaydederken bu sezon ilk kez gece karşılaşmasına çıkan Gençlik Gücü’nün tek golü Sezgin’den geldi. Bu sonuçla Yenicami puanını 24 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu, Gençlik Gücü ise 14 puanda kaldı.

Maçın önemli anları:

Dk.19: Kazanılan serbest vuruşu Hascan kullandı top az farkla üstten auta gitti.

Dk.25: Mehmet Altın’ın müthiş frikiğinde kaleci Çağatay da aynı güzellikte topu direk dibinden çıkardı ancak dönen topu bom boş kalan Ünal ağlara yolladı. (1-0).

Dk.42: John Ebuka kendi kazandığı topla ceza alanına girerek kaleci Çağatay’ı da çalımladı ve topu boş filelere gönderdi. (2-0).

İlk devre 2-0 Yenicami üstünlüğünde geçildi.

Dk.53. Uğur’un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan William’ın şutunda top kaleci Ercan’dan döndü, dönen topu Sezgin tamamladı. (2-1).

Dk.65: Hascan’ın yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta top üst direğe vurarak auta gitti.

Dk.80: John, kendi yarı sahasında kazandığı topu yaklaşık 70 metre kadar sürerek ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı ama top yan direğe de vurarak auta gitti.

Dk.84: Salih, soldan topu ceza sahasına taşıdı önce Hakan sonra da Ali’den kurtuldu ve topu ceza sahası ön çizgisine doğru gönderdi, John topun üzerinden atlatken Ünal gelişine vurdu ve topu ağlara taktı. (3-1).

Dk.90: Bu kez soldan Emin topu ceza sahasına getirdi ve kale sahasında Mehmet Altın’a bıraktı Mehmet de plase bir vuruşla skoru 4-1 yaptı.

Karşılşma 4-1 Yenicami galibiyetiyle sonuçlandı.