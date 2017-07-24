Kasa, paralar ve çekler kayıp!

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da Güneş Güneşoğlu’na ait “Güneşoğlu Benzin İstasyonu” isimli işyerinde önceki gün meydana gelen 1 Milyon TL’yi aşkın hırsızlık meselesi ile ilgili olarak verdikleri çelişkili ifadeler yüzünden şüpheli görülen iş yeri çalışanı Süleyman Çelik ile kardeşi Mustafa Çelik tutuklandı. Dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Süleyman Çelik ile Mustafa Çelik aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edilirken, benzin istasyonuna ait ofis içerisinden çalınan para kasası, kasada muhafaza edilen TL ve Dövizden oluşan toplam 500 bin TL nakit para, 500 bin TL tutarındaki muhtelif çek yaprakları, ofis masasının çekmecesinde muhafaza edilen 16 bin 390 TL ve 11 adet karşılıksız mühürlü çek yaprakları aranıyor.

Çelişkili ifadeler şüphe yarattı

Meselenin tahkikat memuru Ersoy Saydağ, 21-22 Temmuz tarihleri 20:00-15:00 saatleri arasında Mağusa’da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Güneş Güneşoğlu’nun işletmecisi olduğu “Güneşoğlu Benzin İstasyonu” isimli iş yerinin ofisine ait kapalı vaziyetteki sürme penceresinin muhtemelen sert bir cisimle hasar yapmaksızın zorlayarak açıp içeriye giren şahıslar tarafından ofis içerisindeki dolapta muhafaza edilen gizli vaziyetteki para kasası ile birlikte kasa içerisinde bulunan döviz ve TL’den oluşan yaklaşık 500 bin TL tutarında nakit paraları, yaklaşık toplam 500 bin TL karşılığında olan 100 adet çeşitli meblağlardaki müşteri çeklerini, çalışma masası çekmecesinde bulunan 16 bin 390 TL nakit parayı ve 1 adet 8 bin 500 TL meblağlı çek yaprağını, masa üzerinde bulunan 11 adet karşılıksız olarak mühürlenmiş muhtelif meblağlardaki müşteri çek yapraklarını sirkat ettiklerini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak tahkikat başlatıldığını ve müştekiye ait çalışanların sorgularının yapıldığını belirten Saydağ, müştekiye ait GMC Motors isimli iş yerinde çalışan zanlı Süleyman Çelik’den açık ifade temin edildiğini ancak zanlı Süleyman Çelik’in vermiş olduğu ifadesinde çelişkili beyanlarda bulunduğunu açıkladı. Saydağ, ayni gün zanlı Süleyman Çelik’in kardeşi zanlı Mustafa Çelik’in de tespit edildiğini ve açık ifadesinin temin edildiğini belirterek, zanlı Mustafa Çelik’in de ayni şekilde çelişkili ifade verip olay saatinde nerde olduğuna dair tatmin edici bir beyanda bulunmadığını söyledi.

Güneşoğlu’nun arabasını kullandı

Polis Memuru Ersoy Saydağ, ayni gün yapılan tahkikatta zanlı Süleyman Çelik’in, olay gecesi saat 21:00 raddelerinde benzin istasyonuna gelerek müştekiye ait HN 335 plakalı aracı müştekiye bilgi vermeden aldıktan sonra istasyondan ayrıldığını ve 15 dakika sonra istasyona geri gelip istasyonun önünde araç içerisinde yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra konu araçla ofise giriş yapılan pencerenin olduğu kısma gidip bir süre daha beklediğinin ve sonra konu yerden ayrıldığının tespit edildiğini açıkladı. Yine yapılan tahkikatta zanlı Süleyman Çelik’in olayın gerçekleşmesinden sonra yüklü miktarda borçlarına karşılık isimleri tespit edilen bazı kişilere ödeme yaptığının tespit edildiğini belirten Saydağ, zanlı Süleyman Çelik’in polise bu paraları nereden bulduğuna dair izahat veremediğini söyledi.

Bir kızla buluşmak için olay yerine gitmiş

Polis Memuru Ersoy Saydağ, zanlı Süleyman Çelik’in gönüllü ifade verdiğini söyleyerek, ifadesinde müştekiye ait arabayı bir kızla buluşmak için aldığını, ofisin arkasına da daha önceden konu kızla buluştuğu için gittiğini ancak kızı burada bulamadığını, daha sonra tuvaletinin geldiğini ve ofisin arkasında durarak ihtiyacını giderdikten sonra ayağında oluşan pişiği kontrol edip 3-4 dakika durduktan sonra olay yerinden ayrıldığını beyan ettiğini açıkladı.

Çalınan paralar ve çekler kayıp

Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Polis Memuru Ersoy Saydağ, ofisten sirkat edilen paralar ile çeklerin arandığını açıkladı. Saydağ, ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu ve zanlıların telefon dökümlerinin temin edilip incelenmesi gerektiğini belirtti. Saydağ, yürütülen tahkikatın selameti açısından zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi yargıcı Umut İnan, zanlı Süleyman Çelik ile Mustafa Çelik’in tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.