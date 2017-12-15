Kaşif: Kazanmak istiyoruz

Sergiledikleri istekli ve arzulu futbolla 1-0 öne geçmelerine rağmen, gerek tecrübesizlik ve gerekse de Alpay ve Mehmet’in oyundan ihracı sonrasında mücadeleyi 9 kişi ile sürdürmek zorunda kalmalarının, M.T.G. mağlubiyetini hazırlayan önemli faktörler olduğuna dikkat çeken Teknik Direktör Seran Kaşif, “Gençler Birliği karşısında kazanıp; moral bulmanın yanı sıra, ligde rahat bir konuma gelmek istiyoruz” dedi

Havadis/Coşkun KUTAY

“Eksiklerin, kişisel hataların ve 9 kişi ile oyunu sürdürmenin sonucu”

Junior Dion, Namike ve takım kaptanı Hüseyin Çakmak’tan mahrum bir kadro ile deplasmanda çıktıkları Mağusa Türk Gücü karşılaşmasına, sergiledikleri istekli ve arzulu futbolla 1-0 da öne geçmelerine rağmen yaptıkları kişisel hatalarla 4-1 yenildiklerine dikkat çeken Seran Kaşif, ” Bu mağlubiyette ayrıca, tecrübesiz bir takıolmamızın yanı sıra, oyuna 9 kişi ile devam etmek zorunda kalmamızın da rolü büyük oldu ”ifadelerini kullandı.

“Mevcut durumumuz itibariyle kazanarak rahatlamak istiyoruz”

“Hak ettiğimize inanmadığım M.T.G. mağlubiyeti artık geride kaldı” diyerek konuşmasını sürdüren Seran Kaşif, “ Zira yarın; ligin iyi mücadele eden, iyi futbol oynayan ve zirve mücadelesi veren takımları arasında yer alan Gençler Birliği’ne karşı oynayacağız. Ancak, ligdeki mevcut durumumuz itibariyle hem kazanıp moral bulmak ve hem de galip gelerek rahat bir konuma gelmek istiyoruz” dedi.

Alpay ve Mehmet Gül cezalı. Junior sakat.

Seran Kaşif ayrıca; Mehmet Gül ve Alpay Eminoğlu’nun cezalı, hafta içerisinde antrenmanlara katılmayan Junior Dion’un da sakatlığı nedeniyle, bu karşılaşmada takımdaki yerlerini alamayacaklarını belirtti.