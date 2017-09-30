Kaşif: Kazanmak zorundayız

Ozanköy Teknik Direktörü Seran Kaşif, bugün evlerinde oynayacakları Merit Alsancak Yeşilova bölge derbisi ile ilgili Havadis’e konuştu:

DOĞRULAR YAPILIRSA: Geçtiğimiz hafta mağlup olmamıza rağmen, futbolcularımın GAÜ Çetinkaya karşısında ortaya koyduğu oyun ve mücadeleden memnun olduğunu belirten Seran Kaşif, “Kaybettiğimiz üç puanın telafisi için, kendi evimizde oynayacağımız bu karşılaşmayı kazanmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Futbolcularımız sahada iyi işlerin yanı sıra, doğruları da yaparsa, bu maçı kazanmamamız için bir neden kalmaz” dedi

Havadis/Coşkun KUTAY

K-PET Süper Lig’in ilk haftasında, deplasmanda karşılaştıkları GAÜ Çetinkaya’ya 3-0 yenilen Ozanköy, bugün evinde ağırlayacağı Merit Alsancak Yeşilova maçı ile ilgili hazırlıklarını, teknik direktör Seran Kaşif nezaretinde, Mustafa Özkayım Stadı’nda dün yapılan antrenmanla tamamladı. Seran Kaşif çalışma sonrasında, Ozanköy-Merit Alsancak Yeşilova bölge derbisi ile ilgili Havadis’e konuştu.

“Etkili yabancılar skoru belirledi”

Her ne kadar müsabaka 3-0 aleyhlerine sonuçlanmış olsa da, futbolcuların sergilediği mücadele ve ortaya koydukları oyundan memnun olduğuna dikkat çeken Seran Kaşif, “Müsabakanın ilk dakikalarında, GAÜ Çetinkaya’dan daha üstün bir performans sergiledik. Buna mukabil, gol yollarında etkili olamadık. Ardında GAÜ Çetinkaya oyunu dengeledi ve etkili yabancı oyuncuları ile gol bulmaları da, mağlubiyetimize neden oldu” ifadelerini kullandı.

“Kazanmamamız için neden yok”

“Bugün evimizde oynayacağımız Merit Alsancak Yeşilova, geçtiğimiz sezon kırmızı gurupta şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen başarılı bir takım. Yapmış oldukları transferlerle de, Süper Ligi en iyi yerde tamamlamayı hedefleyen, kaliteli ve tecrübeli oyunculardan kurulu bir ekip” diyerek sözlerini sürdüren Seran Kaşif, “Ozanköy-Merit Alsancak Yeşilova karşılaşması, hem bölge derbisi ve hem de her iki takımın kazanmak zorunda oluşu nedenleriyle, zor geçmeye namzet bir müsabaka. Ozanköy olarak, geçen hafta kaybetmiş olduğumuz üç puanın telafisi için, kendi evimizde oynayacağımız bu maçı, kazanmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Eğer oyuncularım sahada doğruları yapıp, iyi mücadele ederlerse, kazanmamamız için hiçbir neden kalmaz” dedi.

“Futbolcularıma güvenim tam”

Kendi seyircileri önünde ilk puanlarını alıp, önlerindeki haftalara moralli girmek istediklerini söyleyen Seran Kaşif, “ Bunu başaracaklarına inandığım futbolcularıma olan güvenim tam. Bu derbinin, Fair- Play çerçevesinde centilmence geçmesini ve mücadelenin, hak edenin kazanacağı bir maç olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Teknik Direktör Seran Kaşif ayrıca, karşılaşmaya; Dalyan, Fırat, Hüseyin Aydıngönül, Mustafa Kılıç ve Orhan’dan mahrum bir kadro ile çıkacaklarını, kasığından sakatlanan Hasan Yanaroğlu’nun durumunun ise, karşılaşma öncesi netlik kazanacağını belirtti.