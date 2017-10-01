Kasırgaların vurduğu ABD'de uzaydan gelen görüntüler şoke etti

Harvey Kasırgası'nın yerle bir ettiği Teksas'ta sel suları nedeniyle kıyılar halen kahverengi, nehirler de aynı renkte akıyor.



Maria Kasırgası'nın neredeyse haritadan sildiği Porto Riko'da ise on binlerce insan çaresizce yardım bekliyor. Salı günü adaya gitmeyi planlayan ABD Başkanı Trump, kendisini eleştiren San Juan belediye başkanına Twitter'dan sert yanıt verdi.



Porto Riko'dan kurtulmayı başaranlar, havalimanlarında gözyaşlarını tutamayan aile üyeleri tarafından karşılanıyor.

Arka arkaya Harvey, Irma ve Maria kasırgalarının vurduğu ABD'de, uzaydan çekilen görüntüler şok etkisi yarattı. Teksas eyaletini yıkıp geçen Harvey Kasırgası'ndan sonra NASA objektifini bölgeye çevirdi. bugün elde edilen görüntülerde, Teksas kıyılarının kahverengiye döndüğü ve nehirlerin de sel suları nedeniyle halen kahverengi aktığı dikkat çekiyor.

En az 70 insanın yaşamını yitirdiği Harvey'den sonra Irma kasırgasını büyük hasarla atlatan ABD'de, Maria kasırgasının etkisi geçmiş değil. ABD'nin Karayipler'deki eyaleti Porto Riko'yu yerle bir eden Maria'dan sonra adada yaşayanlar Washington'dan gerekli desteği alamamaktan şikayetçi.

Trump ve belediye başkanı kapıştı

Porto Riko'daki San Juan kentinin Belediye Başkanı Carmen Yulin Cruz, Trump yönetimini yetersizlikle suçladı. Cruz, "Bizler ölüyoruz ve sizler bizi yetersiz kalarak öldürüyorsunuz. Yalvarıyorum, bizi duyabilen birilerine bizi ölmekten kurtarması için yalvarıyorum" dedi.

Salı günü adayı ziyaret etmesi beklenen Başkan Trump ise, Cruz'a Twitter hesabından yanıt verdi. San Juan Belediye Başkanı Cruz'u liderlik yeteneği zayıf olmakla suçlayan Trump, "Bir toplum çabası olması gerekirken, her şeyin onlar için yapılmasını istiyorlar" dedi.

Adada halihazırda 10 bin federal işçinin harika iş çıkardığını belirten ABD Başkanı, "Elektrik, yollar, telefonlar vs. olmamasına rağmen, Ordu ve ilk yardım ekipleri inanılmaz bir iş çıkardı" ifadesini kullandı.

Kasırganın Porto Riko'yu tamamen yok ettiğini açıklayan Trump, Cruz'un tavır değiştirmesinde Demokratların parmağı olduğunu savundu.

Porto Riko'dan ayrılmayı başaran Amerikalılar ise, havalimanlarında gözyaşlarını tutamadı. Associated Press (AP), Florida'daki Fort Lauderdale/Hollywood Uluslararası Havalimanı'na inen yolcuların fotoğraflarını servis etti.

27 can kaybına yol açan Maria kasırgası, Porto Riko'da binlerce insanı elektriksiz, susuz ve iletişimsiz bıraktı. Geciken yardımlara tepki gösterenler, dün Chicago kentinde gösteri düzenlemişti.

Üç kasırganın ABD'ye verdiği hasarın yarım trilyondan fazla olduğu sanılıyor.