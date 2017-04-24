Kasulidis: Öyleyse neden çözüm yapalım?

Milliyet’e özel demeç veren Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, müzakerelerde Kıbrıs sorununa çözüm bulunması konusunda umudunun kalmadığını söylerken, yapılan hatalarla “ortamın zehirlendiğini” savundu...

Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Kıbrıs müzakerelerinde bir çözüme ulaşılacağına ilişkin umudunun kalmadığını belirterek “Ortam zehirlenmiştir” ifadesini kullandı. Çözüm konusunda iyimser mesajlar vermeye çalıştığına işaret eden Kasulidis, “Milliyet’e de söylemiştim çözüm umudumu. Şu anda hayal kırıklığımı ifade etmek istiyorum. Bunu söylemeye mecburum” dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, seçilmesinden sonra sürece, büyük bir coşkuyla girdiklerinin altını çizen Rum Bakan, Ada’da bir çözüm için son dönemde ortaya atılan “sıfır asker, sıfır garanti” söylemlerini de eleştirdi ve “Bunlar sadece bir slogandır” dedi.

Enosis kararı hataydı

Müzakereler sonucunda ortaya çıkacak bir çözümün referanduma götürüleceğini hatırlatan Kasulidis, “Her iki taraftan da ortamı zehirleyecek açıklamalar ve hareketler ne kadar çok olursa, halka neler sunulacağı konusunda çıta yükseliyor. Neler için onay isteyeceğinin çıtası yüksek oluyor. Çünkü en kötü senaryo, halka gidilmesi ve halkın bunu reddetmesidir” dedi. “Ortam zehirlenmiştir” diyen Yoannis Kasulidis, Enosis kararının da bir hata olduğuna işaret etti.

Bu konuda kendi hatalarını düzelttiklerini savunan Kasulidis, şöyle devam etti:

“Sayın Akıncı’nın son zamanlarda yaptığı açıklamaları, davranışı, Rum toplumunda yara açtı. Şimdi söyleyin bana, nasıl halka götürebilecek bir şey bulabiliriz? Korkularıyla, eski ön yargılarıyla oynayacağız. Ondan sonra ‘Evet’ demesini isteyeceğiz. Biliyorsunuz referandumların ne kadar zor olduğunu. Türkiye’de yaşanan son örneği gördük. Bunu kimse düşünmüyor... Herkes bir tarafı memnun edecek sözleri düşünüyor. Ancak bu sözler diğer tarafı incitiyor.”

‘Paylaşmaya hazırız’

“Kıbrıslı Rumların Enosis istediğine, makul bir kişi inanabilir mi?” sorusunu da soran Kasulidis “AB’den sonra Enosis’i (Ada’nın Yunanistan’a ilhakı) ne yapacağız? O kadar gürültü çıkarmak makul muydu? Bu konuda (Rum) milletvekilleri hata yaptıklarını kabul etti. Görüşümüz şudur; biz Kıbrıslı Türklerle devleti paylaşmaya hazırız. İki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı bir federasyonda. İki toplumun karar alma mekanizmasında etkin şekilde katılmasıyla” dedi.

Askere gerek yok!

Rum Dışişleri Bakanı, Türk askeri ve garantiler konusundaysa “Türk askeri giderse, üzerinde anlaşılmış bir zamanda gidecekse ve eğer garanti anlaşmasının tek taraflı müdahale hakkı iptal edilirse, bizim için çözümün anlamı olacak. Aksi halde bizim için çözüm değil” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Türk askeri Ada’da ilelebet kalacak yönündeki” açıklamalarını da değerlendiren Kasulidis, “Öyleyse neden çözüm yapalım?” diye sordu.

Garanti ve güvenlik anlaşmalarının 1960’ta olduğunun hatırlatılması üzerine Kasulidis, “Evet ama sonsuza kadar olmamalı. Sayın Erdoğan ve bizler, sonsuza kadar burada olmayacağız. Gelecek nesilleri mahkum mu edeceğiz bu şekilde?” ifadesini kullandı. Yoannis Kasulidis, Rum Kilisesi’nin çözüme ilişkin “ruhani kriterleri” olduğunu, kimin başkan, kimin başkan yardımcı olacağına bakmadığını söyleyerken, şöyle devam etti:

“Eğer halka, bu çözüm bizim neslimiz için değil, başımıza gelen geldi, ancak çocuklarımız ve torunlarımız için dersem, o zaman anne ve baba olarak düşünecekler. Kendilerini düşünmeyecekler, çocuklarını ve torunlarını düşünecekler. Kıbrıslı Türkler de, Türkiye halkı da aynı şekilde düşünmeli. Türkiye’nin o kadar büyük sorunları var. Suriye, Irak,

Kürt sorunu, PKK. Kıbrıs ve Yunanistan da mı sorun olmalı? Kıbrıs’tan başlanmalı bir çözüme. Türkiye’nin askere ihtiyacı var. Askerin Kıbrıs’ta ne işi var? Ne yapar Kıbrıs’ta, tatil yapar. Güneydoğu’ya, cephelere gitsinler.”

‘Gerginlik çıkarmayacağız’

Ada’daki doğalgaz çalışmalarının durmayacağını belirten Kasuldis, “Akdeniz’de gerginlik istemediklerini” söylerken, oluşacak bir gerginliğin kendilerinden kaynaklanmayacağını savundu. Rum Bakan, “Biz kimseyi rahatsız etmeyeceğiz. Türkiye’ye karşı çıkmak için askeri gücümüz yok. Etrafımızda, Doğu Akdeniz’de doğalgaz yatakları var. Yıllar sonra tüm Kıbrıslılar lehine gelir getirecek yataklar bunlar. Gelecek hepimiz için çok şey vaat ediyor. Bunu geciktirmek lehimize değil. Ne Rumlar, ne de Türkler lehine değil. Türkiye’nin de lehine değil” dedi.

Kıbrıs’ta çözümle birlikte Akdeniz’deki doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya gidebileceğini belirten Kasulidis, “Türkiye ile beraber bir dostluk anlaşması imzalayalım. Aradığımız çözüm bu. İkiye bölünmeler sorunlara çözüm değil. Başka sorunların başlangıcı olur” diye konuştu.

İngiliz ‘üs’leri terör takibinde



Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis, Ada’nın askersizleştirilmesi konusunda, İngiliz üslerini hatırlattığımızda “Askersizleştirmeden söz etmiyorum. İngilizleri bırak, o başka konudur. O cepheyi açmaya niyetim yok şu anda. Biliyorsunuz terör konusu var bölgemizde. Çeşitli tehditler var. İngiliz üslerinin burada bulunması, bu konuda yardımcı oluyor. Ancak Yunan ve Türk askeri, anlaştıktan sonra bir zaman diliminde gitmelidir” dedi.