Kata Tjuta (Uluru) Ve Ayers Rock | Halil Paşa yazdı

Çalılık ve bodur ağaçlar ve kızıl kumlarla kaplı çölün ortasında, taa uzaktan “Mount Connor” tüm azametiyle ortaya çıktığında, onu Ayers Rock sandık. Burası da Ayres Rock gibi, Aborjinlerin kutsal bir mekanı. Ancak her nedense ziyarete kapalı. Dağın Connor diye kayda geçmesi, bu dağı ilk kez keşfettiği öne sürülen İngiliz’in isminden geliyor.

Sanki Connor’dan önce Aborjinler orada yaşamamışlar ve bu dağı onlar keşfetmemişler gibi… Zaten tarih de böyle bir şey. Aborjinin yazılı tarihi olmayınca, bunu yüzlerce yıl sonra oraya ilk kez uğrayıp ilk kez yazıya döken devrin sömürgeci İngiliz’inin gezginine nasip oluyor bu iş.



Arazi tepsi gibi düz olunca, gökyüzü de mavisi ve beyaz bulutuyla, koskocaman yarım bir daireye, devasa bir kubbeye dönüşüyor. O yarım dairesinin ortasında uzakta Connor dağını geride bırakıp, Kata Tjuta (Uluru) Parkına varıyoruz.

Giriş ücretli. Kelle başı 35 dolar. Arabalar için de (başka şans yok çünkü parkta mesafeler uzak) 65 Avs. Doları. Yılda bu parkı 40 binin üzerinde kişi ziyaret ediyormuş. Girişte parayı toplayan beyaz adam.

İçeride birkaç çadır ve baraka ile tuvaletler var. Barakalarda Aborjin desenlerinin bulunduğu resimler sergilenmiş. Üzerindeki fiyatlar en düşüğü 200 Avs. Dolarından, (560 TL civarında) başlıyor.

Ancak satışı yapan tezgahtar da beyaz kadın. Büyük olasılıkla Amerikalı ya da İngiliz kökenli bir Ozi. Ortada resimleri yaptığı iddia olunan bir Aborjinli yok.



Hediyelik eşyalar satılan diğer dükkanda da beyaz ve bir de uzak doğulu çalışıyor. Yani Aborjinlerin toprakları ve vatanı “Kata Tjuta”da malı da götüren Avustralyayı da idare eden beyaz adamlar…

Çok politik mi oldu bu yazdıklarım?

Sanırım…

Öyleyse daha aktüel olanla devam edelim…



Ayers Rock’u otobüsle çepeçevre dolaştık. Yetmedi, indik ve hem otobüsü kullanan ve hem de rehberlik hizmeti yaparken Amerikan aksanıyla konuşan “beyaz adam” ile birlikte adım adım pek çok noktasını arşınladık.

Yekpare bir kızıl kayadan oluşan, muhteşem güzellikte devasa büyüklükte bir dağ. Bazı noktalarında küçük göletler oluşturan suları pırıl-pırıl. Kurbağalar üreyip bölgedeki kanguru, dingo, çöl tilkisi, yarasa ve ilk defa ismini duyduğumuz (birisi kanguru faresiydi) yabani hayvanlar için de su kaynağı teşkil ediyor.



Akşam olunca güneşin batışına göre alacağı renkleri görüntülemek üzere, fotoğraf makinelerimizle Ayers Rock’un karşısına mevzileniyoruz.

Heyhat. Gökyüzünde güneş yok. Koskoca mavi gök, kapkara bulutlara teslim olmuş. Belki küçük bir delik açılır oradan güneş batarken son huzmelerini verir dağa…

Yok öyle bir şey!...

Yine de Ayers Rock, gün kararırken biraz morardı. (belki de yüzlerce insana karşı utancından olacak-hp) Sonra etraf daha da kararırken sanki yeniden kızıla döndü ve gün biterken bizim de Ayers Rock maceramız sona erdi. Böylece dünyada ölmeden görülmesi gereken bir yeri daha görmenin avuntusuyla Uluru’da kalacağımız motelin yolunu tuttuk. Yarın Kings Canyona gidecek ve zirvede 3 saatlik bir yürüyüş yapacaktık… İşte bizim için de “sürprizli saatler” bu andan sonra başladı



Kata Tjuta’daki (Uluru) tek katlı Motelin, iki ranza, yani dört kişilik yurt benzeri odasında (lüks takıldık-hp) geceleyecektik. Önce Figen odada seri hareketlerle koşan fareyi fark etti. Sırtındaki zırhı, “Kara Fatma”dan daha sert ve biraz daha büyük bir böcek “ağır abi” edasında yürürken, bana aldırmadan tuvaletteki voltasına devam etti. Bir ranzanın altına Figen diğerine ben uzandım. Üstteki ranzanın yaylarıyla yüzleştik. Çok yorgunduk. Fareyi kovaladıktan sonra, açık bıraktığımız kapıdan kaçtığını düşünmeyi uygun bulup uyuduk. Gece 2’de kulağımın üzerinde bir şey gezindiği fark edip çarşaf bir tarafa ben bir tarafa fırladım. Hamam böcüsü uçtu ve duvara kondu. Kapıdan açıp atayım derken alizavra girdi ve kuyruğunu odaya bırakıp kaçtı.

Dışarıda şakır-şakır bir yağmur… Şimşekler ve arkasından gürlemeler…

Vahşi doğa bir yüzünü gösteriyor ve biz şehrin modern rahatına alışmış tiplere, tabiatla barışık yaşayabilmenin aslında bir bedeli olduğunu mu hatırlatıyordu?

Belki de…

Figen uyandı ve haşereler arasında nasıl uyuruz diye planlarımızı yaparken odadaki telefon çaldı. Gart bir Ozi sesi: “In 2 minutes you have to be in bus….”

Neeee? Halbuki kalkış saatini sabah 6 diye bildirmişlerdi. Meğerse 4 de kalkmalıymışız…

Nasıl oldu bu yanlışlık? Nasıl yetiştik otobüse… Hepsi de uzun hikaye…



Apar topar bindiğimizde, İskandinavyadan Amerikaya, Avustralyadan Asyaya pek çok ecnebinin “hain bakışları” arasında, Figen Hintli bir çocuğun bense iri kıyım bir Almanın yanına iliştik.

Gecenin kör karanlığında otobüsümüz, içinde dünyanın pek çok ülkesinden, “kadınlı-erkekli”, “genç-yaşlı” kırk küsur “çöl ve kanyon tutkunu” uykulu tiplerle yol almaya başladığımızda, şimdi yalnızca bizi değil, onları da bir başka sürpriz bekliyordu…

Yarın artık onu da anlatıp sonra az önce vardığımız Darwin’de gezip gördüklerimi yazmaya, fotoğraflarımı paylaşmaya başlayacağım…