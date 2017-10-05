Katalonya Başkanı Puigdemont: Tutuklanmaktan korkmuyorum

Katalonya Özerk Yönetim Hükümetinin Başkanı Carles Puigdemont, İspanya hükümetini ve Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdi.

Katalonya krizini Alman Bild gazetesine değerlendiren Puigdemont, tutuklanmasının mümkün olabileceğini ancak bundan korkmadığını söyledi.

İspanya hükümetinin yaptıklarına artık şaşırmadığını ve birbirini ardına hatalar yaptığını ifade eden Carles Puigdemont, hükümetin gerçekleri görmek istemediğini de savundu.

"AB neden eleştirmiyor?"

Puigdemont, şunları kaydetti: "Beni hayal kırıklığına uğratan şey, neden AB'de polisin tutumu sert bir şekilde eleştirilmiyor? Avrupa halkının temel özgürlük hakları ihlal edildi. Ancak AB'den bir şey gelmiyor. Aynısı Türkiye, Polonya veya Macaristan'da olsa buna karşı öfke oldukça büyük olur."

İspanya İçişleri Bakanlığının talimatıyla Katalonya'daki referandum için Barselona'ya 10 bin kadar takviye ulusal polis ve jandarma gönderilmişti. Katalan polisinin yardım istediği gerekçesiyle İspanyol güvenlik güçlerinin referandum günü bazı oy kullanma merkezlerine yaptığı müdahalede 800'den fazla kişi yaralanmıştı.