Katalonya’da bağımsızlık referandumuna polis müdahalesi

İspanyol polisi ve jandarması, Katalonya’daki bağımsızlık referandumuna izin vermedi, oy kullanılmak için hazırlık yapılan merkezlere baskınlar yaptı.

İspanyol polisi ve jandarması yasa dışı olduğu açıklanmasına rağmen Katalonya’da bölgesel yönetimin yapmak istediği bağımsızlık referandumuna müdahele etti.

Katalonya Özerk Yönetiminde oy verilmesi için hazırlanan merkezlere İspanyol polisi ve jandarması baskınlar yaptı, bağımsızlık yanlılarının sivil direnişini kırararak, sandıklara ve oy pusulalarına el koydu.

İspanya İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bağımsızlık referandumuna izin vermediklerini ve tüm oy pusulalarına ve sandıklara el koymaya başladıklarını açıkladı.

Baskın düzenlenen merkezlerden biri de Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont’in oyunu kullanacağı Girona kentindeki belediyeye ait spor salonu oldu.

Buraya gelen yaklaşık 80 jandarma, kapı önünde barikat kuran bağımsızlık yanlılıarını dağıtarak, salonun kontrolünü ele geçirdi.

Bağımsızlık yanlısı gruplarla jandarma arasında arbede yaşandığı görüldü.