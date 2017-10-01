Katalonya’da kritik gün

İspanya’nın özerk bölgesi Katalonya’da merakla beklenen bağımsızlık referandumu bugün yapılacak. Seçim merkezlerini polisten korumaya çalışan Katalanlar çocukları ile birlikte okullarda sabahladı

İspanya’da büyük tartışmalara neden olan ve İspanyol hükümeti tarafından ‘yasadışı’ ilan edilen Katalonya bağımsızlık referandumu bugün gerçekleştirilecek. Katalanların, Madrid hükümetinin tüm önlemlerine ve çabalarına karşı oylamayı gerçekleştirmekte kararlı olması nedeniyle bugün bölgede çıkabilecek olaylardan büyük endişe duyuluyor.

Katalonya özerk yönetimi, bağımsızlık referandumu için oy kullanma işlemlerinin saat 09.00’da (TSİ 10.00) başlayıp, 20.00’da (TSİ 21.00) sona ereceğini açıkladı. Bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütleri ve Katalonya yerel hükümeti, halka sabah erken saatte oy kullanılacak okulların önüne gidip, uzun kuyruklar oluşturması çağrısında bulundu. Katalonya yerel hükümeti, referandumun kabul edilmesi halinde 48 saat içinde bağımsızlık ilan edileceğini duyurdu.

Referandum için oy kullanma yeri olarak açıklanan okulların kapatılmasını önlemeye çalışan gruplar, yanlarına çocuklarını da alarak okullarda sabahladı. 60 bin gönüllünün oy kullanılacak okulların kapatılmaması için eylem başlattığı bildirildi.

Binalar kapatılacak

Öte yandan Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesinin (TSJC) verdiği talimata göre, Mossos d’Esquadra’nın 1 Ekim sabah 06.00’a kadar kamuya ait tüm binaları kapatması gerektiği aktarıldı. Katalan yerel polisinin bugün oy kullanma çabalarına karşı hükümetin emirlerini yerine getirip getirmeyeceği büyük merak konusu. Polisin daha önce yaptığı baskınlarda yaklaşık 10 milyon oy pusulasına el konulmuş, referandum hazırlıklarına katılan kamu personeli hakkında yasal işlem başlatılmıştı. Bölgeye gemilerle en az 6 bin polis gönderildi.

‘Otoriter devlete karşı kazandık’

Katalonya özerk yönetim hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, Barselona’da düzenlenen son mitinginde yaptığı konuşmada, “Baskılara, korkutmalara, yalanlara, tehditlere ve bizim buraya kadar gelmemizi engellemeye çalışan otoriter devlete karşı kazandık. Artık buradayız ve geri dönmemek üzere geldik. Pazar günü, tarihi değiştirmeye hazır şekilde sokağa çıkacağız.” ifadelerini kullandı. Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras da “Katalanlar artık korkuyu yendi. Bundan sonrası özgürlük yolu. Ulus olarak hiç şüphe yok ki çok fazla yenilginin ve zorluğun bir meyvesiyiz. Ama hepimiz ikna olduk ki bundan sonra tüm zaferlerin sesiyiz.” şeklinde konuştu.

İnternetten oy yasaklandı

Katalonya yerel hükümetinin, internet üzerinden oy kullandırma girişimi ise jandarmanın müdahalesiyle engellendi. Haberleşme Teknolojisi ve Telekomünikasyon Merkezi (CTTI) ve Katalonya Haberleşme Güvenlik Merkezinin (Cesicat) binalarına giden jandarma, “evet” adıyla internette oluşturulan oy kullanma sitelerinin kapatılmasıyla ilgili TSJC’nin kararını yetkililere iletti.

Başta Barselona olmak üzere Katalonya genelinde kamu binaları ve okulların önünde güvenlik önlemleri artırılırken, Barselona’da İspanya hükümetini temsil eden valilik binasının önü çok sayıda polis aracı ve demir parmaklıklarla güvenlik koridoruna alındı.